Mang Trung thu đến sớm cho trẻ em vùng biên, hải đảo và bệnh nhi

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang Trung thu đến sớm cho hơn 500 học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Thắng, xã Hòa Thắng.

Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ ở khu vực biên giới, giúp các cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng, từ đó có thêm động lực học tập, rèn luyện. Chương trình cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Sau khi nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các em học sinh hòa mình vào hoạt động giao lưu văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian và phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng. Tiếng trống múa lân rộn ràng, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” tạo nên không khí vui Trung thu sớm tươi cho trẻ em vùng biên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám, phát thuốc miễn phí cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa Thắng là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Xã có diện tích tự nhiên 328km2 với chiều dài bờ biển khoảng 26km, dân số là gần 11.560 người. Ngoài nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch, một bộ phận người dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản trên biển. Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tạo sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi và con em cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Thực hiện chương trình “Biên cương- Đêm hội trăng rằm” dịp Tết Trung thu năm 2026, các đồn Biên phòng trong tỉnh chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng tại 19 xã biên giới, hải đảo, trao tặng khoảng 8.440 suất quà, học bổng, an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao tặng học bổng và quà trung thu cho các em tại chương trình.

Dịp này, Câu lạc bộ Vì cộng đồng (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Phan Sơn cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Trung thu Phan Sơn năm 2026” cho hơn 2.000 trẻ em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ban tổ chức cũng trao tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Lâm 5 máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế học sinh, 50 suất học bổng cùng nhiều phần quà cho học sinh. Ngoài ra, 1.750 phần quà gồm các nhu yếu phẩm được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phan Sơn.

Thông qua chương trình, các đơn vị đồng hành góp phần đưa hoạt động chăm lo thiếu nhi đến gần hơn với trẻ em ở khu vực miền núi, nơi điều kiện sinh hoạt và học tập của một bộ phận gia đình còn nhiều khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng

Trao 200 phần quà Tết Trung thu cho bệnh nhi

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các nhà tài trợ trao quà cho các bệnh nhi.

Chiều 21/9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình thăm, tặng quà tết Trung thu năm 2026 cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hội đã trao 200 suất quà Trung thu gồm bánh, kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng (mỗi suất quà có trị giá 250.000 đồng). Các bệnh nhi đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, nhiều em ở xa gia đình, phải điều trị dài ngày, trong đó có không ít trường hợp bệnh nặng.

Ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai chia sẻ: Mỗi phần quà Trung thu không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và lời động viên chân thành với các bệnh nhi, giúp các em vơi đi phần nào nỗi đau bệnh tật, cảm nhận được niềm vui tuổi thơ và hơi ấm của tình người.