Mang Trung thu đến học sinh vùng khó Đà Nẵng

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà cho học sinh vùng khó.

Ngày 17/9, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố, Cung thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Chương trình công tác xã hội “Lồng đèn yêu thương – Nâng bước đến trường” năm 2026 tại xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị trao tặng hơn 400 triệu đồng gồm kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và quà Trung thu cho 582 em học sinh đang học tập và sinh hoạt tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring. Qua đó, tạo điều kiện để các em có thêm phương tiện và điều kiện học tập, sinh hoạt, cũng như được đón một mùa Trung thu ấm áp và vui vẻ.

Trao quà cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã; đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí 100 triệu đồng; trao 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng, cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Những phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng khó.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là trao tặng và lắp đặt 1 hệ thống lọc nước tại điểm Trường Mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring, trị giá 50 triệu đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước, đảm bảo vệ sinh học đường và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh tại điểm trường; qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội đối với thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn.

Trao máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring.