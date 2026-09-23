Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em Mông vùng cao Hua Lạnh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La và Công an xã Sốp Cộp trao quà Trung thu tại bản Hua Lạnh. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Với mong muốn không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Trung thu, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sức trẻ vì cộng đồng, Tổ Cảnh sát giao thông Sốp Cộp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sốp Cộp và Công an xã Sốp Cộp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em bản Hua Lạnh.

Hua Lạnh là bản vùng sâu, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ với các gia đình và mang thêm niềm vui đến trẻ em nơi đây, các đơn vị đã chuẩn bị hơn 120 suất quà gồm quần áo mới và bánh kẹo.

Hơn 120 suất quà gồm quần áo mới và bánh kẹo được trao tặng trẻ em bản Hua Lạnh trong chương trình vui Tết Trung thu. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại chương trình, các em được cùng nhau đón Tết trăng rằm trong không khí vui tươi, nhận quà và cảm nhận sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ công an cùng các tổ chức đoàn thể địa phương.

Những bộ quần áo mới và phần bánh kẹo tuy giản dị nhưng thiết thực, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia dành cho trẻ em vùng sâu, vùng khó khăn. Những món quà góp thêm niềm vui trong ngày hội, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Các đơn vị đã trao quần áo mới, mang thêm niềm vui Trung thu đến với trẻ em Mông ở bản Hua Lạnh. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Chương trình góp phần chăm lo đời sống tinh thần, mang đến cho trẻ em dân tộc Mông ở bản Hua Lạnh một mùa Trung thu đủ đầy hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để các em chăm ngoan, học tập tốt và vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động cũng tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể với đồng bào địa phương, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.