Mang Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi vùng biên Mường Lát

Tối 20/9, tại Trung tâm Hội nghị xã Mường Lát (Thanh Hóa), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chương trình là thông điệp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với đồng bào, trẻ em vùng biên giới.

Với chủ đề hướng về trẻ em vùng biên, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh “Trăng rằm bản em”, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, biểu diễn ảo thuật, rước đèn và phá cỗ.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc đêm hội.

Phát biểu tại đêm hội, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trì thực hiện phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các em thiếu nhi trong đêm hội.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, để động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa phong trào thi đua học tập, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng 60 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Chung và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái vui Trung thu cùng các em thiếu nhi.

Tặng 524 suất học bổng cho các em đạt kết quả cao trong học tập, năm học 2025 - 2026, các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng tại đêm hội.

Tặng hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ Trung thu và gần 300 thùng sữa TH truel milk cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Mường Lát và các em nhỏ có mặt trong Chương trình truyền hình trực tiếp, với tổng trị giá quà và học bổng gần 2 tỷ đồng.