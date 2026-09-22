Mang Trung thu ấm áp đến với bệnh nhi

Những phần quà Trung thu dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Mang Tết Trung thu vào bệnh viện

Những ngày này, không khí Trung thu đã hiện diện tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ở nơi vốn chỉ quen với tiếng xe đẩy, tiếng gọi người nhà và nhịp điều trị, những sắc màu rực rỡ, âm nhạc, tiếng cười của trẻ nhỏ khiến không gian bệnh viện trở nên gần gũi và ấm áp hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chương trình đặc biệt mang tên “Giai điệu trăng yêu thương” được tổ chức, mang đến những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa dành tặng các bệnh nhi. Đây là hoạt động ý nghĩa do Phòng Công tác xã hội phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đồng hành tổ chức, dành tặng riêng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu của Bệnh viện.

Tham gia chương trình, các em được hòa mình vào những khúc ca ngọt ngào, điệu nhảy vui tươi, sôi động và các tiết mục ảo thuật. Có những em còn rụt rè, có những ánh mắt vẫn mang theo sự mệt mỏi của những ngày điều trị, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, những chiếc đèn lồng được thắp sáng và những tiết mục biểu diễn bắt đầu, không khí dần trở nên vui tươi hơn. Những nụ cười, ánh mắt háo hức và tiếng vỗ tay của các em chính là món quà đẹp nhất dành cho những người thực hiện chương trình. Đặc biệt, tại chương trình, các em bệnh nhi còn được nhận những phần quà ý nghĩa do các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ gửi tặng gồm: tiền mặt, đèn lồng, bánh trung thu, cặp sách ... và được tham gia rước đèn, phá cỗ.

Các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hòa mình vào không khí trung thu với không gian âm nhạc, ảo thuật và nhiều trò chơi hấp dẫn.

Bệnh nhi Cao Thị Hương Giang, xã Sao Vàng, đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Cháu đang điều trị nên không được về nhà đón Trung thu nhưng lại được tham gia đêm hội Trung thu tại bệnh viện rất là đủ đầy. Cháu được xem múa hát, được rước đèn, được xem ảo thuật, được tặng rất nhiều quà. Cháu rất là vui.”

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của đơn vị đã duy trì rất nhiều năm nay với sự đồng hành của rất nhiều tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm. Chúng tôi mong rằng, dù đang phải điều trị bệnh, các em vẫn cảm nhận được một mùa Trung thu đủ đầy yêu thương; để mỗi món quà, mỗi tiếng hát, mỗi nụ cười hôm nay trở thành một nguồn động viên nhỏ trên hành trình điều trị của các em".

Không chỉ tại bệnh viện tuyến tỉnh, tại nhiều bệnh viện tuyến cơ sở có khoa Nhi trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hướng đến bệnh nhi trong dịp Tết Trung thu.

Chương trình “Dạ Nguyệt đoàn viên” và trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, không khí Trung thu cũng trở nên rộn ràng với chương trình “Dạ Nguyệt đoàn viên” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Không chỉ có những màn múa lân, múa rồng, chương trình còn mang đến cho các em những hoạt động quen thuộc của đêm hội trăng rằm như rước đèn, phá cỗ cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa đã được trao tận tay các bệnh nhi. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày phải điều trị xa nhà, cảm nhận được không khí Trung thu và tình yêu thương được gửi gắm từ cộng đồng.

Để những ngày nằm viện bớt dài

Thay vì đón Tết Trung thu bên gia đình như nhiều bạn nhỏ khác, không ít bệnh nhi phải ở lại bệnh viện để điều trị bệnh. Có em chỉ nằm viện trong thời gian ngắn, nhưng cũng có những em phải điều trị kéo dài, trải qua nhiều đợt can thiệp và những ngày tháng xa nhà. Bởi vậy, việc tổ chức Trung thu ngay tại bệnh viện mang một ý nghĩa rất riêng.

Một phần quà nhỏ, một chiếc đèn lồng, một tiết mục văn nghệ hay một trò chơi có thể không làm thay đổi quá trình điều trị, nhưng lại tạo nên khoảng thời gian để các em được vui chơi, được hòa mình vào không khí ngày hội và tạm quên đi những mệt mỏi của bệnh tật.

Trao quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Bác sĩ CKI Lê Văn Tuyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cho biết: “Những ngày này, bệnh viện đã phối hợp với nhiều tổ chức, đoàn thể, người hảo tâm để thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà đến tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Các hoạt động Trung thu nhằm động viên tinh thần bệnh nhi, giúp các cháu có thêm niềm vui trong thời gian điều trị".

Để có được những chương trình trung thu đầy ý nghĩa cho bệnh nhi tại các bệnh viện là sự chung tay của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm và cộng đồng. Mỗi bệnh viện một cách làm, một chương trình khác nhau, nhưng cùng hướng đến một điều: để bệnh nhi không bị bỏ lại phía sau trong niềm vui của ngày Tết Trung thu.

Bởi ý nghĩa đẹp nhất của mùa Trung thu có lẽ nằm ở sự sum vầy, ở việc con trẻ được cảm nhận rằng mình đang được yêu thương và không bị bỏ quên. Với các bệnh nhi, những món quà được trao tận tay hay những phút giây được hòa mình vào không khí ngày hội có thể là những niềm vui rất giản dị, nhưng đủ để những ngày điều trị bớt dài hơn. Và giữa không gian vốn gắn với bệnh tật, những ánh đèn Trung thu được thắp lên, những tiếng cười vang lên, cũng là lúc mùa trăng trở nên ấm áp hơn - bởi yêu thương đã tìm được cách để đến bên các em, ngay cả khi các em chưa thể trở về nhà.