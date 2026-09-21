Mang Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em vùng khó khăn

Chương trình có sự đồng hành của Mobifone Đắk Lắk, Công ty TNHH Phát triển xây dựng D’Build (TP Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ “Hành trình kết nối trái tim” cùng các đơn vị, cá nhân.

Thôn Tân Phước, tỉnh Đắk Lắk được sáp nhập từ hai thôn Đá Bàn và Tân Trụ (cũ) nằm cách trung tâm xã Tây Sơn khoảng 20km. Toàn thôn có 306 hộ với 1.994 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Chăm H’roi) chiếm tới 94%. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn với 51 hộ nghèo và 122 hộ cận nghèo.

Đại diện các đơn vị tham gia cùng lực lượng Công an tổ chức Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho cụ Sô Hổn.

Dù thời tiết chiều tối 20/9 mưa và điều kiện đường sá đi lại khó khăn, các lực lượng phối hợp cùng đoàn từ thiện đã mang trọn vẹn không khí ấm áp, vui tươi của Mùa Lễ hội Trăng rằm đến với bà con và trẻ em vùng sâu, vùng xa nơi đây.

Mở đầu chuỗi hoạt động, Ban tổ chức đã Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Sô Hổn (SN 1930). Cụ Sô Hổn hiện đang sống cùng với con gái út không có việc làm ổn định và 2 cháu ngoại còn nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Căn nhà tình nghĩa có diện tích khoảng 40m², tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh quyên góp và vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Hàng trăm trẻ em thích thú tham gia chương trình cùng đoàn công tác.

Được biết, cụ Sô Hổn là cựu giao liên từng hoạt động tại khu vực Bệnh xá Trúc Bạch (xã Tây Sơn) trong giai đoạn kháng chiến những năm 1968 - 1969. Dù tuổi cao sức yếu, thời gian qua, cụ vẫn tích cực cung cấp nhiều thông tin giá trị giúp Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật tại khu vực suối Cà Lúi (thôn Gia Trụ) để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Trẻ em thích thú khi nhận quà Trung thu từ cán bộ, chiến sĩ trao tặng.

Bên cạnh đó, Chương trình dành nhiều sự chăm lo thiết thực đến đời sống người dân và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Cụ thể, Ban tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp (trị giá 1,7 triệu đồng/chiếc), 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 1 bàn học, 15 đèn bàn, 155 ba lô, giày dép, 500 món đồ chơi, 300 lồng đèn, 150 thùng sữa cùng 500 phần bánh kẹo phá cỗ đêm trăng cho các cháu thiếu nhi. Đối với các hộ gia đình khó khăn và người già neo đơn, đoàn đã hỗ trợ 173 suất nhu yếu phẩm (gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt...), 7 bộ chăn màn và 1 chiếc giường ngủ.

Trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó giúp các em tiếp bước đến trường.

Mobifone Đắk Lắk đã trao tặng 500 sim điện thoại (trị giá 75 triệu đồng) cho các công dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trong “Chiến dịch Mùa hè số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Chị Sô Thị Hạnh, Trưởng thôn Tân Phước xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên thôn chúng tôi được đón một chương trình Trung thu quy mô và ấm áp đến vậy”.

Đại diện MobiFone trao tặng 500 thẻ sim cho người dân.

Thượng tá Chu Quốc Doanh, Trưởng Công an xã Tây Sơn cho hay, sự hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần cùng các hoạt động giao lưu vui chơi đã mang lại nụ cười rạng rỡ cho bà con nơi đây.

Đặc biệt, tối 20/9, Ban tổ chức đã phục vụ gần 1.000 suất ăn miễn phí cho người dân và trẻ em. Trong không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, nhân dân và thiếu nhi thôn Tân Phước cùng các lực lượng đã hào hứng tham gia rước đèn Trung thu, đốt lửa trại, hòa tấu cồng chiêng và xem thưởng thức bắn pháo hoa tầm thấp.

Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần và Chi đoàn Công an xã Tây Sơn đã tổ chức Lễ ký kết nghĩa.

Cùng ngày, Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần và Chi đoàn Công an xã Tây Sơn đã tổ chức Lễ ký kết nghĩa nhằm phối hợp lâu dài trong công tác Đoàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và an sinh xã hội. Hai đơn vị thống nhất hợp tác trên các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng; trao đổi nghiệp vụ; hỗ trợ chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ ký kết, lực lượng đoàn viên, thanh niên hai đơn vị đã cụ thể hóa bằng chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan và đóng góp ngày công hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho cụ Sô Hổn. Ngoài ra, Khối Đoàn thể Phòng Hậu cần cũng đã trao quà cho 7 em nhỏ trong chương trình “Con nuôi Công an xã” (gồm 6 xe đạp, 1 suất hỗ trợ 1 triệu đồng cùng bánh Trung thu và đồ chơi).

Các thành viên trong đoàn tham gia cắt tóc miễn phí cho các cháu trong xã.

Với tổng kinh phí thực hiện gần 500 triệu đồng, chuỗi hoạt động thiết thực tại xã Tây Sơn là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk.