Mang Trung thu ấm áp đến 500 học sinh khó khăn phường Hiệp Thành
500 học sinh dân tộc Khmer và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành được trao quà Trung thu, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng.
*Sáng 19/9, tại Phân hiệu Tiểu học Lê Lợi - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, UBND phường Hiệp Thành phối hợp với Nhóm Thiện nguyện ACB, Tịnh thất Minh Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2026”.
Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng đoàn Thiện nguyện ACB, cho biết, hơn 15 năm qua, chương trình Trung thu đã đồng hành cùng thiếu nhi tại nhiều địa phương, với mong muốn mang đến cho các em mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, qua đó động viên các em vượt khó, chăm ngoan, học tốt.
Chương trình góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, nhất là học sinh dân tộc Khmer và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
*Chiều cùng ngày, tại Phân hiệu 2 Ngô Quyền - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành phối hợp Đoàn thiện nguyện Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026”.
Tại chương trình, 300 học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao quà Trung thu. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm lồng đèn, bánh Trung thu và bánh kẹo; tổng kinh phí 90 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Ngọc Ảnh, Trưởng đoàn thiện nguyện Tâm Đức, cho biết nhiều năm qua, đoàn duy trì hoạt động kết nối các mạnh thường quân, tổ chức Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Hoạt động nhằm gửi gắm sự quan tâm, động viên, giúp các em có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi.
Những phần quà được trao góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mang-trung-thu-am-ap-den-500-hoc-sinh-kho-khan-phuong-hiep-thanh-a132527.html