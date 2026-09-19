*Sáng 19/9, tại Phân hiệu Tiểu học Lê Lợi - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, UBND phường Hiệp Thành phối hợp với Nhóm Thiện nguyện ACB, Tịnh thất Minh Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2026”.

Tiết mục văn nghệ mừng Trung thu do học sinh Phân hiệu Tiểu học Lê Lợi - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản biểu diễn.

Tiết mục xiếc, ảo thuật phục vụ các em học sinh tại chương trình.

500 học sinh mầm non, tiểu học là con em đồng bào dân tộc Khmer, có hoàn cảnh khó khăn vui tết Trung thu ấm áp.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng đoàn Thiện nguyện ACB, cho biết, hơn 15 năm qua, chương trình Trung thu đã đồng hành cùng thiếu nhi tại nhiều địa phương, với mong muốn mang đến cho các em mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, qua đó động viên các em vượt khó, chăm ngoan, học tốt.

Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Thành Trần Minh Hải (thứ sáu từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Minh (thứ bảy từ trái sang) trao thư cảm ơn đoàn thiện nguyện và các đơn vị đồng hành hỗ trợ chương trình “Trung thu cho em 2026”.

Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Thành Trần Minh Hải cùng đoàn thiện nguyện trao quà cho học sinh.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em học sinh.

Chương trình góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, nhất là học sinh dân tộc Khmer và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

*Chiều cùng ngày, tại Phân hiệu 2 Ngô Quyền - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành phối hợp Đoàn thiện nguyện Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026”.

Bà Ngô Yến Nhiên (thứ 6 từ trái sang, hàng sau) cùng đoàn thiện nguyện trao quà trung thu cho các em học sinh Phân hiệu 2 Ngô Quyền - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Tại chương trình, 300 học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao quà Trung thu. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm lồng đèn, bánh Trung thu và bánh kẹo; tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Những phần quà trung thu ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Ngọc Ảnh, Trưởng đoàn thiện nguyện Tâm Đức, cho biết nhiều năm qua, đoàn duy trì hoạt động kết nối các mạnh thường quân, tổ chức Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Hoạt động nhằm gửi gắm sự quan tâm, động viên, giúp các em có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi.

Những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu mang mùa trăng yêu thương, trọn vẹn ấm áp đến cho các em nhỏ.

Những phần quà được trao góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi./.