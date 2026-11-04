Mang tri thức, khát vọng cống hiến đến chung kết Hoa hậu Việt Nam

Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM, có IELTS 7.5. Trong giai đoạn tập luyện cao điểm, cô cho biết tìm thấy niềm vui khi vận động, rèn sự dẻo dai và học kỹ năng mới. Lịch trình liên tục cũng giúp Phương Nghi học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh xử lý tình huống. Ở phần thi nhân ái, cô dành tiền học bổng thực hiện dự án Gieo mầm tương lai tại Gia Lai, hướng dẫn trẻ tái chế và bảo vệ môi trường.

Gouband Lisa, sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp, theo học tại Emlyon Business School, Pháp. Ngoài luyện trình diễn, cô phải khắc phục hạn chế về vốn từ tiếng Việt để diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn. Những buổi học và sự hỗ trợ của các thí sinh giúp Lisa dần tự tin trước đám đông. Qua trải nghiệm mặc trang phục quan họ, áo dài và những chuyến đi Lai Châu, Tuyên Quang, Hải Phòng, cô hiểu thêm văn hóa Việt Nam. Lisa cũng đề xuất hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tại 30 trường.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, sinh năm 2006, đến từ Huế, có bốn học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam. Có năng khiếu múa dân gian và múa ribbon, cô tiếp tục thử sức với catwalk trên cát, các phần trình diễn và hoạt động trải nghiệm ở vòng chung kết. Chuyến đi tới làng gốm Chu Đậu là kỷ niệm đáng nhớ, giúp cô tiếp cận nghề truyền thống. Với dự án Dệt sắc vùng biên, Thảo Nguyên đề xuất hoạt động tại Lai Châu, kết hợp giáo dục, văn hóa, kinh tế và môi trường.

Phạm Vân Hà, 18 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết, là tân sinh viên tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Có IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2, cô tiếp tục bổ sung kỹ năng trình diễn, tạo dáng và hùng biện qua các buổi đào tạo. Là đại diện Hải Phòng, Vân Hà mong giới thiệu quê hương qua hành trình dự thi. Từ trải nghiệm gặp những em nhỏ bị sâu răng, cô xây dựng dự án Hành trình gieo nụ cười, đặt mục tiêu hỗ trợ chăm sóc răng miệng cho 1.000 trẻ.

Nguyễn Thục Uyên Nhi, sinh năm 2004, từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023, học Truyền thông đa phương tiện và Kinh tế đối ngoại tại hai đại học. Trong quá trình rèn luyện, cô chủ động thử cách tạo dáng mới, tiếp thu góp ý để cải thiện kỹ năng trình diễn. Uyên Nhi đặc biệt mong chờ phần ứng xử để thể hiện khả năng lập luận và hiểu biết xã hội. Những buổi thu gom rác ở biển, nấu ăn tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng giúp cô hiểu thêm trách nhiệm cộng đồng, bên cạnh mong muốn giới thiệu văn hóa Hà Nội.

Nguyễn Thái Anh Thư, sinh năm 2006, là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp. Khi trở lại phòng tập chuẩn bị chung kết, cô gặp khó khăn vì chấn thương dây chằng từ vòng chung khảo chưa hoàn toàn bình phục. Anh Thư cho biết phải chú ý tình trạng chân trong từng động tác, cố gắng theo kịp tiến độ chung. Bên cạnh phần trình diễn, cô đề xuất dự án Nụ cười cho em, mong phối hợp với cơ sở nha khoa đưa hoạt động khám răng tới trường học ở Đồng Tháp.

Tạ Thị Hoa, sinh năm 2005, là sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Các lớp huấn luyện ở nhà chung giúp cô tự tin hơn khi trình diễn. Ở thử thách ứng xử giả định, Tạ Thị Hoa bày tỏ mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam. Trải nghiệm chăm sóc, nấu ăn và lắng nghe ước mơ của trẻ nhỏ còn gợi mở dự án Bữa ăn đủ đầy, nuôi dưỡng ước mơ, hướng tới cải thiện dinh dưỡng cho các em.

Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 2004, từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2025. Chưa học nhảy trước khi dự thi, cô phải dành nhiều thời gian làm quen vũ đạo. Ngoài giờ tập chung, Hoa tự ôn bài cả đêm và sáng sớm, phần trình diễn kết hợp tà lụa đòi hỏi cô luyện lại nhiều lần để phối hợp phụ kiện khi di chuyển. Song song với rèn kỹ năng sân khấu, cô giới thiệu dự án Bữa ăn nghĩa tình, dự kiến hỗ trợ người neo đơn, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

Vũ Thị Khánh Vi, sinh năm 2004, cao 1,65 m, tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương. Từng đắn đo vì chiều cao, cô quyết định dự thi khi tự tin hơn về nền tảng tri thức và kỹ năng. Cùng Top 25, Khánh Vi bước vào lịch tập chung kết, với yêu cầu vừa hoàn thiện trình diễn, vừa chuẩn bị cho phỏng vấn, ứng xử. Qua các hoạt động trải nghiệm, cô nhận ra cống hiến có thể bắt đầu từ việc nhỏ. Dự án Cầu vồng cho em của Khánh Vi hướng tới các buổi học tiếng Anh, kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi.

Lưu Phương Anh, sinh năm 2002, là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết. Trước cuộc thi, cô tập gym, cardio để chuẩn bị thể lực. Các lớp học ở nhà chung tiếp tục giúp cô rèn trình diễn, giao tiếp và cách thể hiện quan điểm. Phương Anh tham gia thử thách chụp ảnh tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, tìm hiểu di sản quê hương. Sau chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, cô đề xuất Ngọn lửa không tắt, mong duy trì hoạt động tri ân và lưu giữ câu chuyện của các cựu chiến binh.

Bùi Mai Linh, sinh năm 2006, học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5. Cùng lịch tập vũ đạo, di chuyển đội hình trước chung kết, cô có dịp vận dụng ngoại ngữ qua video giới thiệu văn hóa, du lịch Hải Phòng. Ở phần thi nhân ái, Mai Linh xây dựng dự án Vừa vặn, dự kiến thí điểm sáu tháng tại quê nhà để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bẩm sinh. Những phần thi đặt cô trước yêu cầu thể hiện bản thân cả trên sân khấu lẫn qua kế hoạch cộng đồng.

Bùi Minh Phương, sinh năm 2005, là sinh viên Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, có IELTS 8.0. Trở lại phòng tập, cô cảm nhận rõ áp lực từ cường độ tập luyện và yêu cầu hoàn thiện bài trong thời gian ngắn. Bên cạnh việc rèn kỹ năng sân khấu, Minh Phương có những trải nghiệm tìm hiểu văn hóa qua trang phục nhật bình tại đền Kiếp Bạc, gặp gỡ người dân vùng cao và giao lưu với trẻ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Cô mong tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa.

Trịnh Ngọc Huyền, sinh năm 2007, là Hoa khôi Trường Đại học Tài chính - Marketing 2025. Bước vào tuần tập luyện cao điểm, cô gặp thử thách với những động tác nhiều vòng quay, đòi hỏi kỹ thuật và sự tập trung. Từng tự ti vì những nhận xét về ngoại hình, Ngọc Huyền dần học cách thể hiện bản thân qua các sân chơi nhan sắc. Cô mong giới thiệu văn hóa, con người Gia Lai và tiếp tục phát triển dự án Người với người, đề xuất hỗ trợ các hộ dân tạo sinh kế từ sản vật, nghề truyền thống địa phương.