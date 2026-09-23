'Mang trăng đến vùng cao', trao 170 phần quà Trung Thu cho trẻ em A Lưới

Ngày 22/9, CLB Ánh Dương phối hợp với Liên Chi đoàn - Liên Chi hội khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tổ chức chương trình “Mang trăng đến vùng cao” tại thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3, TP. Huế. Đây là địa bàn vùng cao, nơi nhiều em thiếu nhi còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hành trình gây quỹ được triển khai với sự tham gia của đoàn viên, hội viên, thành viên CLB Ánh Dương cùng sự đồng hành, đóng góp của các cá nhân, tập thể và những tấm lòng thiện nguyện. Trong quá trình thực hiện, các đoàn viên, hội viên và thành viên câu lạc bộ tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ, góp sức chuẩn bị những phần quà Trung Thu dành tặng trẻ em tại địa phương.

Các em thiếu nhi thôn Phú Vinh hào hứng tham gia các hoạt động Trung Thu cùng các anh chị sinh viên.

Sinh viên giao lưu, vui chơi cùng các em nhỏ trong chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 170 suất quà Trung Thu với tổng số tiền là 14 triệu đồng đến các em thiếu nhi thôn Phú Vinh. Những phần quà là sự sẻ chia của đoàn viên, hội viên, sinh viên khoa Giáo dục Chính trị và các cá nhân, tập thể đồng hành cùng chương trình.

170 suất quà Trung Thu được trao tặng đến các em thiếu nhi tại thôn Phú Vinh.

Hồ Văn Trung (năm thứ tư, khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) bày tỏ niềm vui khi tham gia chương trình: “Lần đầu gặp các em, mình cảm thấy rất vui và gần gũi. Các em hồn nhiên, dễ thương và rất hào hứng khi được cùng các anh chị sinh viên tham gia các hoạt động trong chương trình”, Trung chia sẻ.

Sinh viên Hồ Văn Trung tham gia hoạt náo tại chương trình.

Với Trung, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc trao những phần quà Trung Thu. Nhìn các em nhận quà với ánh mắt háo hức, nụ cười vui và những lời cảm ơn còn có phần ngại ngùng, nam sinh cảm thấy xúc động. “Những món quà tuy không quá lớn nhưng khi nhìn thấy niềm vui của các em, mình cảm nhận được rằng những gì mình cùng các bạn sinh viên chuẩn bị đã thực sự mang lại ý nghĩa”, Trung nói. Sau chuyến đi, Trung nhận ra rằng, những điều nhỏ bé đôi khi cũng có thể mang đến niềm vui lớn cho người khác. Việc trực tiếp gặp gỡ, vui chơi và trao quà giúp Trung hiểu hơn về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện. “Với mình, ‘Mang trăng đến vùng cao’ không chỉ là mang những món quà Trung Thu đến với các em, mà còn là cơ hội để chúng mình gửi gắm những yêu thương”, Trung chia sẻ.

Các em thiếu nhi cùng các sinh viên vui Trung Thu, phá cỗ tại chương trình.

Nguyễn Thị Anh (Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm CLB Ánh Dương, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) chia sẻ: “Chúng mình mong muốn những phần quà nhỏ gửi đến các em sẽ góp phần mang đến một mùa Trung Thu vui vẻ, ấm áp hơn, để các em có thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung Thu. Với các bạn sinh viên tham gia, mình hy vọng chương trình sẽ là cơ hội để các bạn được trải nghiệm thực tế, trực tiếp sẻ chia với các em và hiểu hơn về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện. Qua đó, mỗi bạn có thể lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực”.

Ban tổ chức lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của “Mang trăng đến vùng cao”.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mang đến một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp cho các em thiếu nhi vùng cao; đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng. “Mang trăng đến vùng cao” là hành trình kết nối những tấm lòng. Mỗi phần quà được trao đi là sự động viên, sẻ chia dành cho các em thiếu nhi, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và hình ảnh tuổi trẻ năng động, trách nhiệm với cộng đồng.

Ảnh: BTC