Mạng Tor đang hứng chịu một đợt tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) với quy mô lớn, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các máy chủ trung gian (relay). Để bảo vệ người dùng, Tor Project đã phát hành khẩn cấp phiên bản 0.4.9.17, tập trung nâng cao khả năng phòng thủ DoS cho relay. Thông tin được TechRadar đưa tin.

Kẻ tấn công nhắm vào đâu trong mạng Tor?

Theo nguồn tin, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các nhà điều hành relay. Kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu kết nối mạch ảo, khiến tài nguyên của máy chủ quá tải và làm suy giảm hiệu suất toàn mạng lưới.

Biểu tượng mạng Tor trên nền tối hiển thị kết nối an toàn

Vì sao hàng nghìn yêu cầu mỗi giây có thể làm tê liệt relay?

Mạng Tor vận hành dựa trên ba lớp máy chủ tình nguyện gồm Guard, Middle và Exit relay để ẩn danh người dùng. Mỗi kết nối đi qua các lớp này đều cần một mạch ảo được thiết lập, và việc tạo mạch tiêu tốn tài nguyên của máy chủ.

Khi hệ thống phải xử lý hàng nghìn yêu cầu tạo mạch mỗi giây, CPU và bộ nhớ của các relay nhanh chóng cạn kiệt. Hậu quả là nhiều relay đã mất cờ HSDir, một cờ quan trọng trong mạng lưới.

Bản vá 0.4.9.17 thay đổi điều gì?

Để đối phó, Tor Project đã tung ra bản cập nhật khẩn cấp phiên bản 0.4.9.17. Trọng tâm của bản vá là cải thiện khả năng phòng thủ DoS cho các relay, đặc biệt là tối ưu hóa cách xử lý giao thức IPv6 trên hệ thống.

Trước đó, vào cuối tháng 10, phiên bản 0.4.9.15 cũng từng được triển khai nhưng không thể ngăn chặn triệt để. Các báo cáo từ cộng đồng cho thấy tin tặc liên tục thay đổi chiến thuật, dễ dàng vượt qua những rào cản bảo mật cũ.

Tor đã tung ra bản vá lỗi

Chưa rõ ai đứng sau và người dùng cần chuẩn bị gì

Hiện danh tính và mục đích của nhóm tin tặc vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, sự dai dẳng của các đợt tấn công cho thấy đây là một chiến dịch có tổ chức, nhắm mục tiêu rõ ràng vào cơ sở hạ tầng ẩn danh.

Với các nhà điều hành máy chủ, khuyến nghị là nâng cấp lên phiên bản mới nhất ngay lập tức. Người dùng cuối cần lường trước tình trạng tốc độ duyệt web qua Tor tiếp tục chậm hoặc mất kết nối tạm thời trong thời gian tới.

Đội ngũ phát triển Tor cho biết vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẽ có thêm các biện pháp can thiệp trong tương lai gần.