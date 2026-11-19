Mạng ẩn danh Tor đang chịu một đợt tấn công DDoS quy mô lớn chưa từng có, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các máy chủ trung gian (relay). Để bảo vệ người dùng, Tor Project đã phát hành khẩn cấp phiên bản 0.4.9.17, tập trung nâng cao khả năng phòng thủ DoS cho relay.

Theo TechRadar, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các nhà điều hành relay. Dưới đây là diễn biến, cách đợt tấn công làm quá tải hệ thống và những điều người dùng cần lưu ý.

Cách một đợt DDoS có thể làm suy yếu cả mạng lưới Tor

Kẻ tấn công đã gửi một lượng lớn yêu cầu kết nối mạch ảo đến các relay. Việc này gây quá tải tài nguyên và làm suy giảm hiệu suất của toàn bộ mạng lưới.

Biểu tượng mạng Tor trên nền tối hiển thị kết nối an toàn

Mạng Tor vận hành dựa trên ba lớp máy chủ tình nguyện gồm Guard, Middle và Exit relay để ẩn danh người dùng. Khi hệ thống nhận hàng nghìn yêu cầu tạo mạch mỗi giây, CPU và bộ nhớ của các máy chủ này nhanh chóng cạn kiệt.

Hậu quả là nhiều relay đã mất cờ HSDir, một chỉ dấu quan trọng đối với các relay trong mạng.

Phiên bản 0.4.9.17: ưu tiên chống DoS và tối ưu IPv6

Để đối phó, Tor Project phát hành bản cập nhật khẩn cấp 0.4.9.17. Trọng tâm của bản vá là cải thiện khả năng phòng thủ DoS cho các relay, đặc biệt là tối ưu cách xử lý giao thức IPv6 trên hệ thống.

Tor đã tung ra bản vá lỗi

Đây không phải lần đầu Tor phải ứng phó. Cuối tháng 10, phiên bản 0.4.9.15 cũng từng được triển khai nhưng không thể ngăn chặn triệt để các đợt tấn công.

Các báo cáo từ cộng đồng cho thấy tin tặc liên tục thay đổi chiến thuật và dễ dàng vượt qua những rào cản bảo mật cũ. Điều này giải thích vì sao Tor Project phải liên tục tung bản vá trong thời gian ngắn.

Ai đứng sau và người dùng cần làm gì?

Hiện danh tính và mục đích của nhóm tin tặc vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, sự dai dẳng của các đợt tấn công cho thấy đây là một chiến dịch có tổ chức, nhắm mục tiêu rõ ràng vào cơ sở hạ tầng ẩn danh.

Nhà điều hành relay: nâng cấp lên phiên bản mới nhất ngay lập tức.

Người dùng cuối: chuẩn bị cho khả năng tốc độ duyệt web qua Tor tiếp tục chậm hoặc mất kết nối tạm thời trong thời gian tới.

Đội ngũ phát triển Tor cho biết vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẽ có thêm các biện pháp can thiệp trong tương lai gần.