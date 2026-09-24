Mang tình cảm quê hương đến với kiều bào tại Belarus

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Belarus; đại diện Hội người Việt tại Belarus và bà con kiều bào tại đây.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết, Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus được thành lập năm 2003. Với biên chế gọn, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, Đại sứ quán nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung phát biểu.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Trung, từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 5-2025, Đại sứ quán tập trung thúc đẩy ngoại giao chính trị, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng tại Belarus; phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Belarus. Trong thời gian dịch Covid-19 cũng như những giai đoạn khó khăn về kinh tế, hợp tác quốc phòng vẫn là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Belarus luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tích cực tham gia công tác cộng đồng, các hoạt động đối ngoại với nước sở tại, đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Đại sứ quán.

Thông tin về tình hình kiều bào, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus hiện có khoảng 700 người, sinh sống chủ yếu tại các thành phố lớn, đông nhất ở thủ đô Minsk. Cộng đồng hình thành từ thời Liên Xô, nhiều bà con đã sinh sống, làm việc tại đây hơn 30 năm, có gia đình đã có thế hệ thứ hai, thứ ba. Bà con từng bước hội nhập, gắn bó với xã hội sở tại, đồng thời duy trì các hoạt động đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn và giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi thăm.

Hội người Việt tại Belarus thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền, Quốc khánh, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Một hoạt động được duy trì bền bỉ là lớp học tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Hơn 10 năm qua, với sự đóng góp của các thành viên trong Hội và những người trực tiếp giảng dạy, lớp học giúp thế hệ trẻ giữ gìn tiếng mẹ đẻ, hiểu thêm văn hóa Việt Nam, duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Đại sứ quán luôn đồng hành, hỗ trợ Hội và bà con trong các hoạt động cộng đồng, phát huy những đóng góp của kiều bào đối với quê hương, đất nước và quan hệ hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng được cùng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ bà con người Việt Nam tại Belarus trước thềm Tết Trung thu. Chia sẻ không khí đón Trung thu rộn ràng ở trong nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đoàn mong muốn mang tình cảm ấm áp từ quê hương đến với các gia đình, đặc biệt là các cháu thiếu nhi đang sinh sống xa Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus trong gìn giữ, vun đắp quan hệ hai nước. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Belarus có sự đóng góp của cơ quan đại diện và bà con kiều bào, những người trực tiếp làm cầu nối gắn kết nhân dân hai nước.

Thông tin với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con về tình hình trong nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh quyết tâm phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV của Đảng đề ra. Trong đó, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế có vai trò giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, chủ động kiến tạo điều kiện phát triển đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung tặng quà Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực, sức mạnh đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Người Việt Nam ở trong nước có thể đóng góp cho thế giới; người Việt Nam ở nước ngoài cũng có nhiều cách để cống hiến cho quê hương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, sự gắn bó trong cộng đồng; nghiên cứu thực tế sở tại để kết nối với trong nước, khai thác những tiềm năng hợp tác còn rộng mở. Mỗi người bằng công việc, khả năng của mình đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước, đồng thời gìn giữ uy tín, hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Belarus.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đây chụp ảnh chung.

Bày tỏ xúc động khi nghe về những nỗ lực duy trì lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, điều kiện tổ chức dạy và học tiếng Việt ở mỗi nước khác nhau, có nơi gặp nhiều khó khăn. Việc bà con kiên trì vượt qua những trở ngại ấy thể hiện mong muốn giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa và hình ảnh Việt Nam cho các thế hệ tiếp nối. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong các gia đình tiếp tục quan tâm truyền dạy tiếng Việt, để ông bà, cha mẹ dẫn dắt con cháu gìn giữ bản sắc, duy trì sự gắn bó với quê hương.

Nhân dịp Tết Trung thu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào; dành những lời thăm hỏi thân tình tới các cháu thiếu nhi. Đồng chí mong các cháu học tập tốt tại các trường của Belarus, đồng thời chăm chỉ học tiếng Việt, giữ gìn và tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để dù sống xa Tổ quốc vẫn luôn gần gũi, nhớ đến quê hương.