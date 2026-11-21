Thông qua các câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh miễn phí, bằng sự tận tâm và nhiệt tình, những giáo viên, đoàn viên tình nguyện đã giúp nhiều người có thêm cơ hội học tập, thực hành sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống.

Thêm cơ hội thực hành tiếng Anh

Tại CLB Tiếng Anh xã Mỹ Sơn, cô Nguyễn Thị Mai Hương - giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phân hiệu Phước Trung) luôn cố gắng tạo không khí học tập thoải mái trong mỗi buổi sinh hoạt. Từ khi CLB được Đoàn Thanh niên xã thành lập vào tháng 3-2026, cô Hương tình nguyện đồng hành, trực tiếp chuẩn bị nội dung, thiết kế trò chơi và lựa chọn những tình huống giao tiếp phù hợp với khả năng của học sinh. Mỗi tháng, CLB tổ chức khoảng 3 buổi, thu hút trung bình 20 người tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, cô dành phần lớn thời gian để các em luyện nghe, nói, trả lời câu hỏi và tương tác với nhau. Theo cô Hương, với nhiều học sinh, khó khăn không chỉ nằm ở vốn từ vựng mà còn ở tâm lý e ngại khi giao tiếp. Vì vậy, cô luôn kiên nhẫn khuyến khích các em bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản, tạo không khí vui vẻ để các em thoải mái thể hiện khả năng của mình. Có những em ban đầu còn ngại nói, nhưng sau vài lần đã chủ động tham gia các trò chơi bằng tiếng Anh, mạnh dạn giao tiếp với các bạn hơn.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương hướng dẫn các thành viên trong một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh tại xã Mỹ Sơn.

Tại xã Vĩnh Hải, CLB Tiếng Anh do Đoàn Thanh niên xã duy trì hiện có 15 thành viên, sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần. Tuy không tổ chức thường xuyên nhưng mỗi buổi sinh hoạt vẫn là dịp để các thành viên cùng học hỏi, thực hành và bổ sung những kỹ năng giao tiếp cần thiết. Đồng hành với CLB, cô Trần Thị Kim Hiếu - giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Vĩnh Hải (Phó Chủ nhiệm CLB) dành thời gian hỗ trợ chuyên môn, chuẩn bị nội dung và lựa chọn những chủ đề giao tiếp gần gũi để các thành viên dễ tiếp thu, vận dụng. Cô Hiếu chia sẻ: “Tôi mong muốn thông qua CLB, người dân có thể học được những câu giao tiếp đơn giản, biết cách chào hỏi, giới thiệu về quê hương và trò chuyện với khách nước ngoài”.

Chị Nguyễn Thị Bích Hân - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hải cho biết: “CLB ra đời từ mong muốn tạo thêm cơ hội học tập, tiếp cận tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Thông qua hoạt động của CLB đã trang bị thêm kỹ năng giao tiếp cho người dân, nhất là người dân ở nơi có hoạt động du lịch phát triển, góp phần hỗ trợ du khách và quảng bá hình ảnh quê hương”.

Tâm huyết của cán bộ đoàn

Không chỉ được tổ chức thông qua các CLB của Đoàn Thanh niên, những lớp học tiếng Anh miễn phí còn được duy trì ngay tại khu dân cư từ tâm huyết của những người trẻ mong muốn chia sẻ kiến thức và tạo thêm cơ hội học tập cho cộng đồng. Tại phường Ninh Chử, chị Huỳnh Ngọc Linh - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Ninh Chử 2 đã bắt đầu hành trình ấy bằng việc mở lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh địa phương từ tháng 5-2026. Từng học tập và làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, chị Linh nhận thấy tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong học tập, công việc và cuộc sống. Khi trở về địa phương, nhận thấy nhiều học sinh chưa có điều kiện tiếp xúc, thực hành ngoại ngữ ngoài giờ học ở trường, chị mong muốn tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp các em có thêm cơ hội học tập.

Buổi khai giảng lớp học bổng Tiếng Anh cộng đồng do chị Huỳnh Ngọc Linh tổ chức tại phường Ninh Chử.

Sau những buổi học đầu tiên, lớp học dần trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh trong khu dân cư. Đến nay, các khóa học có khoảng 40 lượt học sinh tham gia, riêng lớp học bổng tiếng Anh cộng đồng hiện tại duy trì khoảng 20 em. Trong mỗi buổi học, chị Linh chú trọng củng cố nền tảng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói bằng những nội dung gần gũi để các em dễ tiếp thu, vận dụng. Từ những buổi đầu còn rụt rè khi giao tiếp, qua từng buổi học, các em đã chủ động trả lời câu hỏi, tham gia thực hành và mạnh dạn hơn khi sử dụng tiếng Anh. “Qua thời gian học tập, các em không chỉ tiến bộ mà còn tự tin, mạnh dạn hơn. Điều đó khiến tôi có thêm động lực để duy trì lớp học”, chị Linh bày tỏ.

Là một trong những học sinh tham gia lớp học bổng tiếng Anh cộng đồng, em Nguyễn Ngọc Hoàng Vy (học sinh lớp 9B5, Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Phân hiệu) chia sẻ: "Từ khi tham gia lớp học, em được rèn luyện kỹ năng nghe, nói và có cơ hội giao lưu với giáo viên nước ngoài. Nhờ vậy, em tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh. Em mong lớp học sẽ tiếp tục được duy trì để em và các bạn có thêm cơ hội học tập, tiến bộ hơn”.

Chị Linh còn mong muốn mở rộng hoạt động của lớp học đến những người có nhu cầu tiếp cận tiếng Anh nhưng chưa có nền tảng ngoại ngữ. Thời gian tới, chị dự kiến tổ chức khóa học phát âm và giao tiếp tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh THPT và người đi làm, giúp người học có thêm nền tảng kiến thức để phục vụ học tập, công việc.

Từ những buổi sinh hoạt CLB đến lớp học miễn phí ngay trong khu dân cư, những bài học ngoại ngữ không chỉ giúp người học bổ sung kiến thức mà còn mở ra cơ hội giao tiếp, kết nối và tự tin hơn trong cuộc sống.