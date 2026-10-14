Mang tiện ích số về tận ấp, khu phố

Tại nhiều khu phố, ấp của Đồng Nai, các tổ công nghệ số cộng đồng (TCNSCĐ) cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày.

Bám địa bàn, hỗ trợ người dân

Tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, cán bộ khu phố cùng TCNSCĐ đang tập trung rà soát thông tin dân cư, cập nhật dữ liệu lên nền tảng Quản lý thôn, ấp, khu phố (DC4.0); đồng thời hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng, tiện ích số.

Tổ công nghệ số cộng đồng phường Tam Phước hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các tiện ích số tại khu phố Thiên Bình. Ảnh: ĐPCC

Anh Lê Mạnh Hùng, Trưởng khu phố Thiên Bình cho biết: TCNSCĐ có khoảng 20 thành viên, nòng cốt là công an khu vực, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên. Khu phố hiện có khoảng 27 ngàn người sinh sống, trong đó có khoảng 20 ngàn người thường trú. Với địa bàn đông dân, công tác rà soát, đối chiếu thông tin cần nhiều thời gian. Những trường hợp cần xác minh thông tin cư trú, tổ phối hợp với công an khu vực kiểm tra, bảo đảm dữ liệu chính xác.

Bên cạnh cập nhật dữ liệu dân cư, các thành viên trong TCNSCĐ còn hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, tiện ích số. Theo anh Hùng, có những trường hợp thông tin cá nhân chưa trùng khớp với dữ liệu thuế. Khi đó, các thành viên trong tổ còn liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, điều chỉnh. Với người lớn tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh, việc tạo tài khoản, đăng nhập hay đồng bộ thông tin mất nhiều thời gian hơn. Các thành viên phải kiên nhẫn chỉ từng bước, thậm chí tranh thủ buổi tối rà soát dữ liệu, hỗ trợ người dân.

“Có những trường hợp phải hướng dẫn nhiều lần người dân mới thực hiện được. Vì vậy, các thành viên phải kiên trì, làm từng bước để bà con hiểu và tự thao tác được” - anh Hùng chia sẻ.

Tại ấp Hưng Thành, xã Lộc Hưng, TCNSCĐ có 7 thành viên, phụ trách hơn 700 hộ với hơn 3,3 ngàn người. Theo bà Phan Thị Mỹ Lành, Trưởng ấp Hưng Thành, các thành viên vừa hướng dẫn người dân tại nhà văn hóa, vừa đến từng hộ thu thập, cập nhật thông tin. Việc triển khai trực tiếp tại địa bàn giúp người dân thuận tiện tiếp cận, làm quen và thực hiện các thao tác trên nền tảng số.

Để người dân thực sự sử dụng tiện ích số

Tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, đoàn thanh niên đẩy mạnh hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng DC4.0, Dong Nai city và các tiện ích số khác. Anh Nguyễn Hoàng Phi, Bí thư Chi đoàn ấp Trà Cổ cho biết: Các đợt hỗ trợ thường diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật để phù hợp với thời gian của người dân. Mỗi đợt có khoảng 10-20 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động được tổ chức tại nhà văn hóa ấp; bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp với thanh niên tại các giáo xứ trên địa bàn hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng ứng dụng số.

“Chúng tôi kiên trì hướng dẫn người dân, nhất là người lớn tuổi từ tạo tài khoản đến thao tác trên ứng dụng. Với những người chỉ sử dụng điện thoại không kết nối internet, các thành viên còn phải tìm cách hỗ trợ phù hợp, bởi thiết bị không đáp ứng yêu cầu cài đặt ứng dụng” - anh Phi chia sẻ.

Theo ông Lý Quốc Khanh, Bí thư Chi bộ ấp Trà Cổ, công tác tuyên truyền về CĐS được lồng ghép thường xuyên trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp dân và sinh hoạt tại 5 giáo xứ trên địa bàn. Với phần lớn người dân là đồng bào Công giáo, việc tuyên truyền thông qua các linh mục và buổi lễ nhà thờ là kênh thiết thực, giúp thông tin về CĐS đến gần người dân, khuyến khích tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số.

Tại xã Xuân Hòa, ông Ab Do Ha Mit, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam thành phố, Trưởng ban Giáo cả Thánh đường Noorul Ehsaan cho hay: Cán bộ địa phương và công an thường tranh thủ ngày nghỉ đến các ấp, gia đình và thánh đường hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số. Việc hướng dẫn trực tiếp giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận, sử dụng các tiện ích này.

Những nỗ lực tại khu phố, ấp nằm trong đợt cao điểm hưởng ứng ngày CĐS quốc gia năm 2026 của thành phố. Theo Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 30-9-2026 của UBND thành phố về hưởng ứng sự kiện này, các hoạt động được triển khai trong tháng 10 với chủ đề “CĐS thành phố Đồng Nai: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố”.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, nền tảng DC4.0 được triển khai nhằm hỗ trợ CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành của ban điều hành khu phố, ấp; nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa chính quyền cơ sở và người dân. Nền tảng tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, tham gia khảo sát, phản ánh ý kiến, tiếp nhận thông báo mời họp tổ dân phố và các thông tin liên quan đến hoạt động tại khu dân cư trên môi trường điện tử. Qua đó từng bước hình thành phương thức tương tác số, nâng cao sự tham gia của người dân vào các hoạt động tại địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm là chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số, chữ ký số”, với đợt cao điểm từ ngày 10 đến 31-10. Các TCNSCĐ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng những nền tảng, tiện ích thiết yếu như: DC4.0, Dong Nai city, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số công cộng, theo phương châm gần dân, sát với dân, thực chất, hiệu quả.

Nền tảng số chỉ phát huy hiệu quả khi người dân có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày. Sự kiên trì của các TCNSCĐ, cán bộ, đoàn viên, hội viên tại khu phố, ấp đang góp phần giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ số, tăng cường tương tác với chính quyền trên môi trường điện tử.