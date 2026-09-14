Mang thông điệp về Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè năm châu

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 97 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên và Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới, chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất và hiện đại hơn: Từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả của hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè năm châu.

Về những định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; phát huy vai trò chuyên trách tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2026 không chỉ là những con số, những sự kiện hữu nghị đơn thuần, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự quyết tâm, tận tụy của đội ngũ cán bộ đối với lợi ích của quốc gia - dân tộc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa, chụp ảnh chung cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Anh Sơn nhấn mạnh, để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với phương châm “chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả”, hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển đổi tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”; lấy hiệu quả thực chất, đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận, đề xuất nhiều giải pháp, phương hướng để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn tới.