Mang thể thao đến gần người dân
Trong khuôn khổ Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố vào sáng 10-10, tại điểm tổ chức Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động giao lưu giữa các vận động viên với người dân.
Sau nghi thức phát động phong trào, nhiều người dân tham dự sự kiện tại Hà Nội đã tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với các vận động viên. Các môn thể thao như cờ vua, cầu mây, pickleball, bóng bàn, kéo co, đẩy gậy… được lan tỏa mạnh mẽ, đến gần hơn với người dân và du khách.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mang-the-thao-den-gan-nguoi-dan-1060096