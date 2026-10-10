Mang thể thao đến gần người dân

Sự trở lại của một thương hiệu mang tên Câu lạc bộ Công an Hà Nội từ năm 2023 không chỉ là câu chuyện về một tượng đài được hồi sinh; đó còn là câu chuyện về những con người đến từ rất nhiều ngả đường khác nhau. Có người trưởng thành từ đội bóng Công an nhân dân, có người là tuyển thủ quốc gia, có người từng thi đấu ở châu Âu, có người mang dòng máu Việt Nam nhưng trưởng thành trong môi trường bóng đá nước ngoài, có những ngoại binh lần đầu đến Việt Nam và cũng có những cầu thủ trẻ đang đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp!