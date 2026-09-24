Mang Tết Trung thu Việt đến thế hệ trẻ tại Lào

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, đông đảo Phật tử, kiều bào và hàng trăm em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thượng tọa Thích Minh Quang trao tặng những phần quà cho các cháu thiếu nhi tại sự kiện. (Nguồn: TTXVN)

Không gian Trung thu của thiếu nhi Việt - Lào

Chương trình diễn ra với các hoạt động rước đèn, phá cỗ, múa lân và biểu diễn văn nghệ. Những gian hàng đèn ông sao, bánh Trung thu cùng màn múa lân do Đội múa lân chùa Phật Tích thực hiện tạo không khí vui tươi cho đêm hội.

Các tiết mục văn nghệ do Ban Văn nghệ chùa Phật Tích, các nghệ sĩ từ Việt Nam và học sinh Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn. Chương trình năm nay có sự tham gia giao lưu của các nghệ sĩ Lào, góp phần tạo thêm không gian giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật của Việt Nam và Lào giúp các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu, tìm hiểu thêm về văn hóa của hai dân tộc.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Vientiane tổ chức hoạt động văn hóa dành cho thế hệ trẻ, tạo môi trường để các em duy trì sự gắn bó với tiếng Việt và những phong tục truyền thống.

Theo Ban tổ chức, chương trình được duy trì hằng năm nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi Việt Nam tại Lào, giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa của Tết Trung thu và những phong tục truyền thống của dân tộc.

Bồi đắp tình yêu văn hóa, quê hương

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết việc tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi là hoạt động được nhà chùa và các hội đoàn kiều bào duy trì hằng năm.

Thông qua các hoạt động rước đèn, phá cỗ, múa lân và văn nghệ, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình cũng trao những phần quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, động viên các em chăm ngoan, học tập tốt, kính trọng cha mẹ, thầy cô và giữ gìn những nét đẹp trong văn hóa, ứng xử của người Việt.

Đối với các gia đình người Việt đang sinh sống tại Lào, những hoạt động như Tết Trung thu có ý nghĩa trong việc giúp thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Từ những hoạt động quen thuộc như làm và rước đèn, phá cỗ, xem múa lân, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về phong tục của quê hương.

Màn múa Lân vui nhộn tại sự kiện. (Nguồn: TTXVN)

Việc tổ chức chương trình tại chùa Phật Tích cũng tạo không gian sinh hoạt văn hóa chung cho cộng đồng người Việt tại Vientiane, đồng thời mở rộng giao lưu với người dân Lào.

Sự tham gia của các nghệ sĩ Lào trong chương trình năm nay góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, qua đó vun đắp sự gắn kết giữa cộng đồng hai nước.

Duy trì các hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi Việt Nam tại Lào là một trong những cách để những phong tục truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Với Tết Trung thu, những trải nghiệm từ một đêm hội cộng đồng có thể trở thành ký ức văn hóa gần gũi, giúp các em hiểu hơn về truyền thống và thêm gắn bó với quê hương Việt Nam.