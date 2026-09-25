Mang Tết Trung thu đến với trẻ em Tây Nguyên
Từ các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi đến phía Tây Quảng Trị, Trung thu năm nay được các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15 tổ chức với nhiều chương trình phong phú. Đặc biệt, gần 20.000 chiếc bánh do cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 sản xuất đã theo chân bộ đội về tận thôn, làng ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa để trẻ em nơi đây được đón Tết Trung thu trọn vẹn nhất.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/kinh-te-xa-hoi/mang-tet-trung-thu-den-voi-tre-em-tay-nguyen-64625