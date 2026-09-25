Mang Tết Trung thu đến với trẻ em Tây Nguyên

Chia sẻ với TG&VN trong khuôn khổ Đối thoại Biển lần thứ 15 vừa qua, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực thi Hiệp định BBNJ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, không chỉ đối với việc bảo vệ đại dương, mà còn đối với các tổ chức đa phương và hợp tác quốc tế.