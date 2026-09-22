Mang tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đang chăm sóc, nuôi dưỡng 44 trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh hiện có 317 học sinh đang học tập, rèn luyện.

Tại các nơi đến, đoàn công tác nghe các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em; đồng thời trao tặng những phần quà, mang đến niềm vui và không khí ấm áp cho các em trong dịp tết Trung thu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ thăm hỏi, động viên các em đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc các em đón tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần vượt khó, từng bước trưởng thành và vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn các đơn vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương và đồng hành cùng các em, tạo môi trường thuận lợi để trẻ được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện và hoà nhập cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ cùng các thành viên đoàn công tác trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng được thực hiện hiệu quả hơn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ trao quà Trung thu cho các em đang học tập tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh.

Các em học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh biểu diễn văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong chương trình Trung thu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ và

đoà

n công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên và các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

* Cùng ngày, tại Trường THCS Tân Thành, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình trao quà Trung thu với chủ đề “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2026.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi với các tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn.

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Bửu Thương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, cho biết chương trình Trung thu “Thắp sáng niềm tin cho em” được tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em, nhất là trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Đây cũng là dịp để các tổ chức, nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Tạ Bửu Thương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đồng thời ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các đơn vị phối hợp; mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để có thêm nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cùng các nhà tài trợ trao hơn 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật của Trường THCS Tân Thành, Trường Tiểu học Tân Thành và Làng trẻ em SOS Cà Mau. Các phần quà gồm thẻ học trực tuyến, quần áo thể thao và sữa; với tổng giá trị khoảng 160 triệu đồng.

Ông Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trao bộ đồ thể thao cho các em.

Các em học sinh được nhận quà là thức uống sữa dinh dưỡng.

Đại diện UBND phường Tân Thành và Công ty Cổ phần Edupay Group trao thẻ học trực tuyến cho các em.

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau trao hoa và thư cảm ơn đến đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Edupay Group.