Mang Tết Trung thu đến với trẻ em

Chương trình "Trung thu nơi đầu sóng" do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức cho các em thiếu nhi ngày 15/9. Ảnh: Q.DŨNG

Bên cạnh niềm vui, những phần quà và hoạt động thiết thực còn góp phần hỗ trợ việc học tập, cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các em đón mùa Trung thu đủ đầy.

Niềm vui trong mùa trăng

Không khí đón rằm tháng Tám đã bắt đầu rộn ràng khắp phố phường Đà Nẵng. Trong nhịp vui ấy, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo cũng được đón một mùa trăng trong sự sẻ chia của cộng đồng. Tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân liên tục đến thăm và mang những phần quà Trung thu tặng các em.

Tại xã Hùng Sơn, thiếu nhi được xem múa lân, văn nghệ về chú Cuội, chị Hằng, tham gia trò chơi dân gian và phá cỗ trong đêm hội “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Chương trình do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hùng Sơn, Trường Mầm non Hùng Sơn và các nhà hảo tâm tổ chức ngày 16/9. Bên cạnh vui Trung thu, cán bộ, chiến sĩ lồng ghép câu chuyện về chủ quyền biên giới, giúp các em có thêm hiểu biết về quê hương.

Đặc biệt, các em được nhận bánh kẹo, lồng đèn, đồ chơi và 30 suất học bổng; nhà trường được trao thêm ti vi, đồng hồ treo tường, quần áo và bình xịt mũi sát khuẩn phục vụ sinh hoạt, học tập. Em Briu Hải Đăng, học sinh lớp 3/2, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hùng Sơn khoe: “Trung thu năm nay vui lắm! Có bánh kẹo ngon, được xem các chú bộ đội múa lân rất đẹp. Các chú bộ đội Biên phòng còn dạy cho cháu biết yêu cột mốc, yêu bản làng của mình. Cháu cảm ơn các chú bộ đội Đồn Biên phòng Ga Ry!”.

Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ngô Quyền ở vùng ven biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, chương trình “Trung thu nơi đầu sóng” do Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức cho các em vào ngày 15/9. Tham gia chương trình, các em được xem múa lân, chơi trò chơi, giao lưu với bộ đội, phá cỗ và nhận 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo, đồ dùng học tập từ các nhà hảo tâm. Những phần quà góp thêm niềm vui, động viên các em vượt khó, học tập tốt.

Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Thanh chia sẻ: “Chương trình được đơn vị duy trì hằng năm vào dịp Trung thu. Các nội dung trò chơi giao lưu hỏi - đáp được lồng ghép trong đêm hội, phù hợp lứa tuổi, giúp các em tiếp cận kiến thức, kỹ năng ngoại khóa gần gũi. Qua đó, các em thêm yêu quê hương, biển đảo, có ý thức học tập và trách nhiệm hơn với nơi mình đang sống”.

Nụ cười của thiếu nhi xã Tam Thanh khi được xem múa lân dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: Q.DŨNG

Nối dài nghĩa cử đẹp

Trung thu là dịp trẻ nhỏ được vui chơi, quây quần và nhận những món quà từ gia đình, xã hội. Với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, điều kiện vui Trung thu còn hạn chế. Vì vậy, năm nay thành phố chú trọng huy động nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực, để các em vui chơi an toàn, lành mạnh. Từ đó, những chuyến đi về địa bàn khó khăn được triển khai, đưa quà Trung thu và sự sẻ chia đến gần hơn với các em.

Trong 2 ngày 17 và 18/9, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Cung thiếu nhi Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Lồng đèn yêu thương - Nâng bước đến trường” tại xã Đắc Pring. Hơn 400 triệu đồng được trao đến 582 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring. Mỗi học sinh được tặng phần quà Trung thu gồm: bánh và lồng đèn; nhà trường được tặng 3 đầu lân, 500 ấn phẩm sách báo, 100 ram vở và đồ dùng học tập.

Đáng chú ý, chương trình còn hướng đến nhu cầu lâu dài của thầy và trò vùng biên khi trao 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, kèm 3 năm cước viễn thông và internet miễn phí. Đồng thời lắp đặt hệ thống lọc nước trị giá 50 triệu đồng tại điểm trường mẫu giáo thôn 56, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, dạy và học của giáo viên, học sinh.

Chị Lê Ngọc Nhiên Hà, Phó trưởng Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, dịp Trung thu năm nay, Thành đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn linh hoạt tổ chức hoạt động thiết thực, an toàn, lành mạnh, hướng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến ngày 22/9, Thành đoàn tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức chương trình “Vầng trăng chiến sĩ”, trao quà Trung thu cho trẻ em xã Tây Giang. Hoạt động góp phần tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện và đón năm học mới trong không khí vui tươi, ấm áp.

Cùng với các chương trình hướng về vùng cao, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố duy trì nhiều hoạt động chăm lo Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch hội cho hay, từ nay đến Rằm tháng 8 (ngày 25/9), Hội tổ chức 4 hoạt động Trung thu dành cho trẻ tại các trung tâm, con các bà mẹ đơn thân, con em công nhân khu công nghiệp, trẻ khiếm thính và trẻ khuyết tật. Các chương trình được triển khai tại các phường Hòa Khánh, Tam Kỳ và An Thắng.

“Chúng tôi mong dù ở hoàn cảnh nào, các em cũng có một Tết Trung thu thật vui, có quà và được xem múa lân. Với những em còn nhiều khó khăn, một phần quà có thể không lớn, nhưng sự sẻ chia đúng lúc sẽ giúp các em ấm lòng hơn. Mong rằng những hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui dịp Trung thu, mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập, vươn lên trong cuộc sống”, bà Tám chia sẻ.