Mang Tết Trung thu đến với con đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Tỉnh đoàn An Giang tặng quà Trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 dành cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Giá và phường Long Xuyên diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi, ấm áp. Thiếu nhi được cha mẹ đưa đến từ rất sớm, háo hức chờ đón những tiết mục văn nghệ, những câu chuyện, trò chơi, màn ảo thuật và những món quà Trung thu ý nghĩa.

Công đoàn tỉnh An Giang luôn xác định chăm lo cho con đoàn viên, người lao động là một trong những việc làm thiết thực để chăm lo cho gia đình người lao động. Tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên được Công đoàn tỉnh duy trì nhiều năm qua với nội dung, phương thức tổ chức đổi mới, thiết thực, đáp ứng mong muốn của đoàn viên, người lao động và các cháu thiếu nhi.

Đến với chương trình, thiếu nhi được tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, thưởng thức văn nghệ và xem biểu diễn ảo thuật. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tặng 460 phần quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn gửi đến các công đoàn cơ sở trực thuộc hàng trăm suất quà để trao cho thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để các cháu đón Tết Trung thu trọn vẹn, hạnh phúc hơn.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 6 Trường THCS Ngô Quyền, phường Rạch Giá cho biết: “Đây là lần thứ tư em được mẹ dắt đi tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” dịp Tết Trung thu. Em rất vui vì được xem các tiết mục văn nghệ, trình diễn ảo thuật thú vị, nhất là được nhận quà. Em sẽ cố gắng học giỏi để có cơ hội được tham gia chương trình những năm sau”.

Em Nguyễn Phương Thảo là con của chị Bùi Thị Huyền, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang. “Tôi làm việc vất vả nhưng con ngoan ngoãn, học giỏi, được biểu dương và nhận quà thì mọi mệt mỏi đều tan biến, công việc hằng ngày cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi mong Công đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để các con vui chơi thoải mái, có thêm động lực học tập”, chị Huyền nói.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết Tết Trung thu không chỉ là dịp để cùng nhau ngắm trăng, rước đèn, phá cỗ mà còn là dịp để người lớn gửi đến thiếu nhi tình yêu thương và những lời chúc tốt đẹp nhất. Công đoàn tỉnh An Giang mong thiếu nhi đều có một tuổi thơ thật đẹp, được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh; luôn chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương và chia sẻ, mạnh dạn học hỏi, khám phá những điều mới và nuôi dưỡng ước mơ về tương lai tốt đẹp.

Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu là dịp Công đoàn tỉnh An Giang thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho con đoàn viên, người lao động ở các công đoàn cơ sở, nhất là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho con đoàn viên, người lao động.