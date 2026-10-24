Mạng Starlink của Ukraine chuyển biến bất ngờ, tốc độ tăng gần gấp ba

Các binh sĩ thuộc một tiểu đoàn đặc nhiệm Ukraine thiết lập thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink tại một vị trí chiến đấu ở vùng Donetsk, Ukraine, vào ngày 16/10/2026. Ảnh: Ukrinform

Hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield đã hoạt động trở lại ở tốc độ trên 400 km/h vào sáng 24/10, gấp gần ba lần tốc độ bị giới hạn trước đó ở mức 161 km/h, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Starshield là phiên bản phục vụ mục đích quân sự của hệ thống Internet vệ tinh Starlink do tỷ phú Elon Musk phát triển.

“Chúng tôi ghi nhận tốc độ trên 400 km/h, kết nối ổn định”, tờ Kyiv Post dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara, cơ quan này tiếp tục theo dõi và ghi nhận hoạt động của Starlink và Starshield.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm: “Đây là một ví dụ nữa cho thấy đối thoại trực tiếp và lập trường kiên định của Tổng thống Ukraine ở cấp cao nhất đã mang lại kết quả. Kết quả này đặc biệt quan trọng đối với lực lượng ở tiền tuyến, hoạt động của UAV, công tác hậu cần và thông tin liên lạc”.

Từ giữa tháng 10, Starshield hoạt động với những hạn chế nhất định. Giới hạn tốc độ khiến khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các UAV Nga sử dụng động cơ phản lực và phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Nga bị ảnh hưởng.

Mặc dù giới chức Ukraine và Mỹ được cho là đã tiến hành trao đổi để giải quyết tình trạng gián đoạn, chưa bên nào công khai nhận trách nhiệm về việc áp đặt hoặc thực hiện các hạn chế. Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục hướng sự chú ý vào CEO SpaceX Elon Musk.

Ngày 23/10, tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã yêu cầu ông Musk dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 21/10, do Tổng thống Mỹ không hài lòng khi tốc độ của hệ thống vẫn bị giới hạn ở khoảng 160 km/h.

Ông Trump cho biết chưa trao đổi với ông Musk về vấn đề này, nhưng có thể làm vậy nếu sự cố tiếp diễn.

“Tôi chưa nói chuyện với ông ấy. Có thể tôi sẽ phải nói chuyện, nhưng hiện tại thì chưa... Tôi nghe nói vấn đề đã được khắc phục. Nếu chưa, tôi sẽ trao đổi với ông ấy... Nếu có vấn đề, tôi sẽ giải quyết”, ông Trump nói.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận những trục trặc với Starlink vẫn ảnh hưởng đến lực lượng Ukraine.

“Các hạn chế tốc độ đối với Starlink và Starshield vẫn còn hiệu lực. Tốc độ chưa được khôi phục. Việc cung cấp các tên lửa đánh chặn để bảo vệ trước tên lửa đạn đạo của Nga cũng vẫn bị trì hoãn”, ông Zelensky cho biết.

Cũng trong ngày 23/10, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal thông báo mở cuộc điều tra về sự cố Starlink. Ông yêu cầu Lầu Năm Góc làm rõ ai đã ra lệnh áp đặt các hạn chế, đồng thời cung cấp thông tin về mức độ phụ thuộc của quân đội Mỹ vào hệ thống này.

Starshield và vai trò trong xung đột Ukraine

Starshield là dịch vụ liên lạc vệ tinh phục vụ các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng, được phát triển dựa trên công nghệ của Starlink. Tại Ukraine, kết nối vệ tinh hỗ trợ liên lạc giữa các đơn vị quân đội, điều khiển UAV, trinh sát và hậu cần, trong đó có những nhiệm vụ đòi hỏi thiết bị phải duy trì kết nối khi di chuyển.

Từ giữa tháng 10/2026, các đơn vị Ukraine ghi nhận tình trạng mất kết nối khi thiết bị Starshield di chuyển vượt một số ngưỡng tốc độ. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/10, hiện tượng này ảnh hưởng đến hoạt động của UAV đánh chặn, UAV tấn công và công tác hậu cần tại tiền tuyến.

Tranh cãi cũng làm nổi bật vấn đề quyền kiểm soát hạ tầng liên lạc tư nhân trong chiến tranh. Ông Musk từng tuyên bố Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Chính phủ Mỹ, đồng thời cho biết các giới hạn sử dụng do quân đội Mỹ và Tổng thống quyết định. Trong khi đó, cuộc điều tra do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal khởi động đặt câu hỏi về quy trình ra quyết định và mức độ phụ thuộc của quân đội Mỹ vào hệ thống này.