Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes giới thiệu các món ăn, thức uống đặc trưng của Cuba tới bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các vị khách tham quan gian hàng Đại sứ quán Cuba. (Ảnh: Quang Hòa)

Chia sẻ cảm nhận về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm nay, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, đây là dịp đặc biệt để thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Đại sứ đánh giá Liên là một trong những sự kiện đối ngoại thường niên để lại nhiều ấn tượng, với sự tham gia đông đảo của các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Theo nhà ngoại giao Cuba, ẩm thực là một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời trở thành phương thức kết nối các quốc gia, lan tỏa tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết và thiện chí giữa nhân dân các nước.

“Chứng kiến các quốc gia cùng hội tụ tại đây, giao lưu văn hóa và chia sẻ những hương vị đặc trưng, tôi cảm nhận được một thông điệp mạnh mẽ mà Việt Nam đang gửi tới thế giới: Chúng ta mong muốn một thế giới hòa bình, trong đó các quốc gia được gắn kết bằng văn hóa và ngôn ngữ của hòa bình”, Đại sứ nhấn mạnh.

Đặc biệt, góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại gian hàng Đại sứ quán Cuba còn có sự tham gia của các sinh viên Cuba đang theo học tại nhiều trường đại học ở Việt Nam. Với tinh thần tình nguyện, các bạn trẻ trực tiếp hỗ trợ hoạt động tại gian hàng, giao lưu cùng khách tham quan và giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa quê hương.

Nhờ khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo, các sinh viên dễ dàng trò chuyện, chia sẻ với người dân sở tại, đồng thời có thêm cơ hội thực hành ngôn ngữ và quảng bá ẩm thực, phong tục truyền thống của Cuba.

Sinh viên Cuba đang theo học tại Việt Nam tới hỗ trợ các hoạt động tại gian hàng của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: Yến Vi)

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, Liên hoan còn là dịp để người Cuba tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời cảm nhận tình cảm gắn bó mà người dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Cuba.

Giới thiệu về thực đơn tại gian hàng Cuba, Đại sứ cho biết, một trong những món ăn tiêu biểu là thịt lợn quay dùng kèm congrí (cơm nấu cùng đậu), salad cà chua và rau xà lách. Đây là món ăn quen thuộc trong đời sống ẩm thực Cuba, thường xuất hiện trong những bữa cơm sum họp gia đình và các dịp lễ cuối năm.

Bên cạnh đó, thực khách còn có cơ hội thưởng thức bánh mì kẹp Cuba với nhân phô mai và thịt giăm bông, cùng croquetas (bánh chiên nhân thịt bò), những món ăn mang hương vị đặc trưng của quốc đảo Caribbean.

Cùng với các món ăn truyền thống, Đại sứ quán Cuba giới thiệu những thức uống đặc trưng như rượu rum và các loại cocktail nổi tiếng, tiêu biểu là Mojito và Cuba Libre. Được pha chế từ rượu rum Havana Club của Cuba kết hợp với những nguyên liệu như chanh, lá bạc hà tùy theo từng công thức, các thức uống này góp phần mang đến cho thực khách trải nghiệm phong phú hơn về văn hóa ẩm thực Cuba.

Thông qua những món ăn, thức uống và hoạt động giao lưu tại gian hàng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes kỳ vọng công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế sẽ có thêm cơ hội khám phá nét độc đáo trong văn hóa Cuba.

Giữa không gian hội tụ của nhiều nền văn hóa, gian hàng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam góp thêm một sắc màu riêng bằng những món ăn đặc trưng và các cuộc gặp gỡ thân tình. Từ những trải nghiệm ấy, thông điệp mà Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh càng trở nên ý nghĩa: Ẩm thực là nhịp cầu nuôi dưỡng sự thấu hiểu, vun đắp tình hữu nghị và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.