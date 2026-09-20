Mang quà Trung thu và dịch vụ y tế đến với đồng bào nơi biên giới

Đêm hội "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở bán trú xã A Mú Sung (Lào Cai). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong hai ngày (19-20/9), các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp tổ chức chuỗi chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 tại xã A Mú Sung và xã Si Ma Cai.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã chủ trì phối hợp cùng Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lào Cai và các đơn vị thiện nguyện tổ chức đêm hội đón trăng rằm tại phân hiệu Dào Dần Sán thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Ma Cai.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc chăm lo cho thế hệ trẻ và hỗ trợ đồng bào biên giới là trách nhiệm, tình cảm và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng biên phòng.

Tại chương trình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trực tiếp trao tặng các phần quà cho học sinh vượt khó bước vào năm học mới.

Trước đó, từ 14-22 giờ ngày 19/9, tại Trường Nội trú Trung học và Trung học cơ sở A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm; trao tặng các suất quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát quà Trung Thu cho học sinh kết hợp trao các phần tới 100 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Khám bệnh, cấp thuốc và trao nhà Đại đoàn kết cho đồng bào biên giới Bù Gia Mập

Ngày 20/9, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đắk Mai (xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai), Thành đoàn thành phố Đồng Nai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân xã Bù Gia Mập cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới.

Hoạt động khám bệnh cho người dân vùng biên Bù Gia Mập. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Bác sỹ đã thăm khám và chữa bệnh cho hơn 800 người dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung gồm khám nội khoa cùng nhiều dịch vụ chuyên khoa sâu.

Không chỉ được cấp phát thuốc miễn phí, bà con còn nhận những lời khuyên hữu ích về phương pháp chăm sóc sức khỏe, cách thức phòng, chống các dịch bệnh phổ biến.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2026), đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân tộc thiểu số và thiếu nhi vùng biên giới.

Khánh thành, bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Xã Bù Gia Mập có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Bên cạnh hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc, chương trình còn trao tặng hàng trăm phần quà đến tận tay người dân và thiếu nhi vùng biên giới Bù Gia Mập.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân xã Bù Gia Mập tổ chức vận động, trao tặng và khánh thành, bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập./.