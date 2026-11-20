Hình ảnh 2 con mang Pù Hoạt, loài động vật từng nghi đã tuyệt chủng xuất hiện trở lại trước bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An cho biết, trong đợt khảo sát thú guốc chẵn năm 2026, khu bảo tồn lần đầu ghi được hình ảnh con mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) bằng bẫy ảnh trong rừng tự nhiên.

Cụ thể, hình ảnh đầu tiên được ghi vào đêm 27/8. Trong hai tháng tiếp theo, các máy ảnh đặt ở nhiều vị trí tiếp tục ghi nhận loài này vào các ngày 3, 7 và 11/9, rồi ngày 3 và 25/10. Những lần ghi hình sau diễn ra vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Mang Pù Hoạt là loài thú quý hiếm này từng bị nghi đã tuyệt chủng. Việc ghi được hình ảnh ở nhiều vị trí và thời điểm cho thấy loài mang này vẫn hiện diện trong rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Dữ liệu hiện có chưa đủ để ước tính số lượng cá thể.

Mỗi cá thể Mang Pù Hoạt nặng khoảng 15 - 20kg.

Mang Pù Hoạt thuộc họ hươu nai, nặng khoảng 15 - 20kg, có bộ lông màu nâu đậm. Con đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Loài này thường sống trong rừng kín thường xanh có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700m.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, mang Pù Hoạt được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (CR). Tại Việt Nam, loài đã được ghi nhận ở Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An, Xuân Liên và Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đề xuất mở rộng phạm vi đặt bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN từ mẫu thu ngoài thực địa để đánh giá hiện trạng quần thể và xây dựng phương án bảo tồn.