Câu chuyện một chủ xe Chevrolet Corvette đời 2006 bị xưởng sửa chữa ô tô thông báo khoản phí lên tới 9.000 USD (khoảng 237 triệu đồng), dù chiếc ô tô vẫn hoạt động bình thường trước khi được đưa đến kiểm tra, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Mỹ.

Theo Yahoo Autos ngày 17/11, vụ việc được chính chủ xe chia sẻ trên diễn đàn Reddit, trong nhóm r/AskMechanics chuyên trao đổi về sửa chữa ô tô, hôm 13/11.

Người này cho biết chiếc Chevrolet Corvette C6 đời 2006 của mình bị một phương tiện khác va chạm tại bãi đỗ xe. Thiệt hại được chủ xe mô tả là tương đối nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Sau tai nạn, chủ xe vẫn có thể lái chiếc Corvette về nhà và tiếp tục điều khiển xe đến một xưởng sửa chữa theo hướng dẫn của công ty bảo hiểm.

Chiếc xe Chevrolet Corvette bị va chạm nhỏ

Tuy nhiên, khoảng một đến hai tuần sau, xưởng thông báo chi phí khắc phục hư hỏng đã vượt quá giá trị của chiếc xe. Vì vậy, phương tiện được xác định thuộc diện tổn thất toàn bộ, tức chi phí sửa chữa không còn hợp lý so với giá trị xe.

Chủ xe dự định lấy lại chiếc Corvette và nhờ một người quen sửa chữa với chi phí thấp hơn.

Thế nhưng, kế hoạch bất ngờ gặp trở ngại khi xưởng thông báo không thể lắp ráp chiếc xe trở lại như tình trạng ban đầu.

Không những vậy, xưởng còn cho biết các khoản phí tháo dỡ và phát sinh đến thời điểm đó đã lên tới 9.000 USD.

Theo thông tin được chủ xe cung cấp, chiếc Corvette sử dụng hộp số tự động, đã đi khoảng 120.000 dặm (193.000 km).

Điều khiến người này bức xúc là chiếc xe vẫn có thể vận hành khi được đưa đến xưởng, nhưng sau quá trình kiểm tra và tháo dỡ, xe không thể lắp ráp lại để có thể lái xe rời đi.

Chủ xe cũng lo ngại công ty bảo hiểm có thể khấu trừ khoản tiền nói trên vào số tiền bồi thường mà mình được nhận sau vụ tai nạn.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận trên Reddit. Nhiều người đặt câu hỏi về việc một xưởng sửa chữa có thể phát sinh khoản phí lớn như vậy đối với chiếc xe vẫn vận hành được sau va chạm.

Một người bình luận cho rằng chủ xe nên liên hệ ngay với công ty bảo hiểm và cân nhắc nhờ luật sư hỗ trợ để làm rõ trách nhiệm của xưởng sửa chữa.

Một ý kiến khác đặt vấn đề liệu chủ xe có ký giấy chấp thuận cho xưởng thực hiện những công việc phát sinh chi phí lớn hay không.

Đáp lại, chủ chiếc Corvette khẳng định mình không ký bất kỳ giấy chấp thuận sửa chữa nào khi bàn giao phương tiện cho xưởng.

Một số thành viên diễn đàn cũng đề nghị chủ xe yêu cầu cung cấp bảng kê chi tiết các công việc đã thực hiện, đồng thời làm rõ trách nhiệm của xưởng trong việc tháo dỡ và lắp ráp lại phương tiện.

Theo Yahoo Autos

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