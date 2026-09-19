Mang nước sạch cho học sinh vùng cao biên giới

Nguồn nước uống được lọc qua máy R.O giúp em Lò Thị Mai Tuyền (học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương) yên tâm khi sử dụng.

Niềm vui từ những chiếc máy lọc nước

Từ nhiều năm qua, người dân các xã vùng cao biên giới của tỉnh quen sinh hoạt với nguồn nước lấy từ khe suối hoặc giếng khoan. Mùa hè đến, đặc biệt khi bão lũ về, nước đục, không thể sử dụng khiến tình trạng thiếu nước trở thành nỗi lo thường trực. Nằm giữa núi rừng, Trường Mầm non Yên Khương (xã Yên Khương) chịu hình thái khí hậu khắc nghiệt, địa hình đồi núi dốc, hiểm trở. Với cô trò nơi đây, việc bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày là một bài toán không hề đơn giản.

Để chủ động nguồn nước sạch, ổn định và lâu dài phục vụ công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, nhà trường đầu tư một khoản kinh phí để khoan giếng. Nước giếng bơm lên sẽ được lắng, lọc qua hệ thống téc nước, lọc khử khuẩn trước khi đưa vào sử dụng ăn, uống. Cô Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Khương, cho biết: Năm học này trường có 242 học sinh với 3 điểm trường lẻ. Với việc sử dụng nguồn nước qua hệ thống lọc R.O góp phần nâng cao mức độ an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước hằng ngày cho học sinh và giáo viên, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng cao biên giới.

Không chỉ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, tại khu vực hành lang dãy phòng học Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương được bố trí đặt một số máy lọc nước phục vụ trực tiếp nhu cầu của học sinh trong giờ nghỉ, sau các hoạt động ngoài trời hoặc trước khi trở lại lớp. Em Lò Thị Mai Tuyền (học sinh lớp 9) cho biết, từ khi có hệ thống lọc nước này các em có thể uống tại vòi, rất tiện lợi mà không cần phải mang nước đun sôi từ nhà đi. Chỉ cần một thao tác đơn giản, các em có thể được uống một ly nước sạch, đảm bảo cho sức khỏe.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát) kiểm tra hệ thống ống nước khu ký túc xá học sinh.

Ngay sau khi khai giảng năm học mới, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thủy) đã tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Để giải quyết nhu cầu về nước sạch sinh hoạt, nhà trường có trang bị 2 máy lọc nước lớn, đáp ứng phục vụ cho gần 1.000 học sinh. Theo thầy Phạm Văn Thành, hiệu trưởng nhà trường, trước đây, nguồn nước sạch luôn là nỗi lo thường trực của nhà trường. Từ ngày có hệ thống nước lọc mới, chất lượng nguồn nước được cải thiện đáng kể, giúp việc nấu ăn bán trú, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và khu bếp được đảm bảo. Quan trọng hơn, từ nay thầy, trò sẽ được sử dụng nguồn nước sạch và không còn nỗi lo thiếu nước mỗi khi nắng nóng, mưa bão.

Kỳ vọng từ những dự án nước sạch

Nhằm chấm dứt “cơn khát” nước sạch ở khu vực miền núi, biên giới, tỉnh Thanh Hóa ra quyết định đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư (nay là xã Quan Sơn) và Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (nay là xã Mường Lát). Khi có nguồn nước sạch ổn định, điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng từng bước được cải thiện.

Tại xã vùng cao Mường Lát, mặc dù đã chủ động khoan giếng, mua ống dẫn nước, nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở, lượng nước phục vụ sinh hoạt cho thầy và trò trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát vẫn không ổn định. Hiện, bên cạnh việc khắc phục hệ thống dẫn nước, nhà trường tiếp tục khoan thêm giếng thứ 3 để bảo đảm nguồn nước phục vụ cho hơn 264 học sinh nội trú.

Việc đảm bảo nguồn nước ổn định, an toàn giúp cô và trò Trường Mầm non Yên Khương yên tâm dạy và học.

Thầy Lê Đình San, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên dẫn từ khe suối, nước giếng khoan về lâu dài gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh, nhất là vào mùa mưa lũ. Vừa rồi, do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn mương dẫn nước bị sập khiến toàn bộ hệ thống cấp nước của nhà trường tê liệt. Hàng ngày, sau giờ tan học, hàng trăm học sinh phải ra suối Poong, cách trường khoảng 1km, để tắm giặt. Nghe tin địa phương được tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, không chỉ bà con nơi đây, thầy và trò nhà trường rất mừng, phấn khởi vì sắp tới được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh.

Cùng chung niềm mong mỏi đó, thầy Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết: năm học này trường có 220/1.266 học sinh đang ăn ở, học tập trong khu làng học sinh của trường. Thời gian gần đây, nhà trường đã đầu tư 3 giếng khoan, 3 bể chứa nước mỗi bể dung tích khoảng 30 khối. Theo đó, nước bơm lên bể chủ yếu lấy từ khe suối phục vụ nhu cầu tắm giặt của các em, nguồn nước từ 3 giếng khoan còn lại sau khi được xử lý qua bể lắng được dùng để nấu ăn. Tuy vậy, về lâu dài, để đảm bảo chất lượng nguồn nước ổn định, hợp vệ sinh, thầy và trò nhà trường vẫn rất mong dự án nhà máy nước sạch sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Thực tế cho thấy, việc các nhà trường đầu tư kinh phí thuê khoan giếng, trang bị, mua sắm hệ thống téc nước inox, máy lọc nước sạch... đã tạo điều kiện để học sinh vùng cao biên giới được sử dụng nguồn nước tinh khiết, an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện điều kiện học tập.