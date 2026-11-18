Trong thông cáo, NSA xác nhận hệ thống gặp tình trạng gián đoạn tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ, ảnh hưởng đến một số hoạt động nội bộ. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định những năng lực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu vẫn hoạt động đầy đủ và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia không bị gián đoạn.

NSA cũng cho biết hạ tầng công nghệ của cơ quan được thiết kế với nhiều lớp dự phòng, nhằm bảo đảm hoạt động liên tục trong quá trình bảo trì theo kế hoạch hoặc khi xảy ra sự cố ngoài dự kiến.

Hình ảnh bên trong Trung tâm Điều hành An ninh Quốc gia của NSA năm 2023. Ảnh: NSA

Được biết, NSA, có trụ sở tại Fort Meade, bang Maryland, là một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của Mỹ, chuyên trách thu thập, phân tích tín hiệu tình báo nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an ninh mạng.

Trước đó, CNN ngày 17/11 dẫn lời sáu nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, hệ thống mạng có độ bảo mật cao mang tên NSA Net, được NSA sử dụng để trao đổi thông tin mật giữa các nhân viên, đã bất ngờ ngừng hoạt động. Trong quá trình đánh giá phạm vi ảnh hưởng, NSA phải áp dụng phương án bố trí nhân viên đến nơi làm việc theo các khung giờ khác nhau.

Cụ thể, theo CNN, hệ thống nội bộ của NSA được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp độ vàng, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo ba cấp, liên quan đến việc bố trí nhân sự tại trụ sở Fort Meade, bang Maryland. Các nhân viên không thuộc diện ứng phó khẩn cấp được yêu cầu đến làm việc theo lịch phân bổ, trong khi nhân sự thiết yếu vẫn làm việc bình thường.

Đáng chú ý, một quan chức đương nhiệm và một cựu quan chức Mỹ khẳng định sự cố NSA Net không ảnh hưởng đến khả năng chuyển thông tin tình báo khẩn cấp tới Tổng thống Donald Trump, người đang thực hiện chuyến công du châu Á.

Theo hai nguồn tin này, chính phủ Mỹ duy trì nhiều hệ thống liên lạc dự phòng và phương án thay thế, bảo đảm khả năng truyền tải thông tin mật an toàn tới ông Trump ngay cả khi đang di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một.

Quá trình khôi phục mạng tại NSA đang được tiến hành nhưng chưa hoàn tất.

Sự cố tại NSA xảy ra sau một loạt trục trặc công nghệ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và các dịch vụ số tại Mỹ.

Hôm 13/11, toàn bộ các chuyến bay trên khắp nước Mỹ phải tạm dừng cất cánh trong nhiều giờ do sự cố hệ thống, khiến hàng nghìn chuyến bay bị chậm hoặc hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau đó xác định nguyên nhân liên quan đến một bộ định tuyến mạng đặt tại bang Arkansas.

Trước đó, một sự cố diện rộng liên quan đến các sản phẩm của Microsoft cũng khiến người dùng tại nhiều quốc gia không thể truy cập dịch vụ thư điện tử Outlook và nền tảng họp trực tuyến Teams.

Các vụ gián đoạn liên tiếp làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc của những lĩnh vực trọng yếu vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt khi sự cố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, theo CNN, hiện không có dấu hiệu cho thấy các sự cố tại NSA, FAA và Microsoft bắt nguồn từ những cuộc tấn công mạng. Giới chức cũng chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vụ việc.