Mang niềm vui đọc sách đến với trẻ khó khăn

Mỗi tủ sách có nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, kỹ năng sống và kiến thức xã hội, truyện tranh.

Các em tại Làng thiếu niên Thủ Đức (TPHCM) đọc sách từ chương trình Tủ sách Khăn Quàng Đỏ. Ảnh: LÊ VI

Nhận những cuốn sách, các em hào hứng ngắm nhìn, nâng niu lật giở từng trang, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn lên kệ. Em Nguyễn Văn Bảo (12 tuổi), đang học văn hóa tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TPHCM, chia sẻ: “Em rất vui vì trung tâm có thêm tủ sách mới. Sau giờ học, chúng em có thể đọc sách, thư giãn. Em muốn tìm đọc nhiều cuốn sách hay để vừa có thêm kiến thức, vừa biết thêm những điều mới lạ”.

Tính đến nay, chương trình Tủ sách Khăn Quàng Đỏ đã trao 17 tủ sách cho thiếu nhi TPHCM và một số tỉnh biên giới. Nhà báo Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ, Tủ sách Khăn Quàng Đỏ là công trình măng non do Hội đồng Đội TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức. Công trình nhằm cụ thể hóa việc thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ, xây dựng công trình măng non trong đội viên, thiếu niên thành phố giai đoạn 2026-2031. Thông qua việc cùng nhau thực hiện công trình, các em đội viên, học sinh được giáo dục lòng nhân ái, ý thức tiết kiệm...

Tủ sách Khăn Quàng Đỏ còn khuyến khích các em đọc sách và chia sẻ sách hay đến bạn bè. Ngoài ra, công trình còn thực hiện các hoạt động “Vì người bạn ngoại thành”, “Liên đội cùng tiến” thông qua trao tặng tủ sách, tổ chức sân chơi văn hóa đọc và tặng quà, tạo điều kiện để thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, tự tin phát triển bản thân.

Chương trình sẽ trao tặng 100 Tủ sách Khăn Quàng Đỏ theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ đầu tháng 5-2026 đến hết năm 2027, giai đoạn 2 từ năm 2028-2031.

Gần 13.000 cuốn sách do thiếu nhi, bạn đọc đóng góp Chương trình được phát động từ tháng 5-2026 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM). Tính đến nay, Tủ sách Khăn Quàng Đỏ đã tiếp nhận 12.896 cuốn sách, truyện; 1.102 tập trắng và 3 triệu đồng (ủng hộ kinh phí mua sách) từ các liên đội, các bạn đội viên, học sinh TPHCM cùng các nhà văn, nhà thơ và độc giả đóng góp.