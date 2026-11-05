Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi

Từ tháng 5-2026 đến nay, thầy Phạm Xuân Tiềm - giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu (xã Nam Khánh Vĩnh) đã dành thời gian, công sức xây dựng khu vui chơi miễn phí cho trẻ em miền núi, mang đến cho các em không gian giải trí an toàn, bổ ích.

Khu vui chơi được trang bị nhiều trò chơi phù hợp với lứa tuổi.

Tận dụng vườn nhà để làm sân chơi cho trẻ

Trong quá trình chăm sóc vườn cây của gia đình tại thôn Gia Răng (xã Nam Khánh Vĩnh), thầy Tiềm thấy nhiều trẻ em thường rủ nhau ra suối tắm, vui chơi vào ngày nghỉ, thiếu sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước và chấn thương. Địa hình đồi núi dốc nên khu vực này thiếu không gian và thiết bị vui chơi an toàn, phù hợp cho trẻ em. Phần lớn các em là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bận đi làm nên không có điều kiện đưa con đến các khu vui chơi. Trong khi đó, địa điểm vui chơi gần nhất cách nơi ở khoảng 4km. Từ thực tế đó, thầy Tiềm nảy ra ý tưởng tận dụng khu đất của gia đình để làm một khu vui chơi gia đình, miễn phí cho trẻ em địa phương.

Khu trò chơi tại khu vực gần suối được thầy Tiềm trực tiếp lắp đặt và giám sát chặt chẽ.

Với tinh thần sẻ chia, thầy cùng bạn bè góp công sức và kinh phí, từng bước cải tạo mặt bằng, đầu tư trang thiết bị, mong muốn mang đến cho các em nhỏ một không gian giải trí lành mạnh ngay gần nhà. Khu vui chơi rộng khoảng 2.000m² được trang bị cầu trượt, xích đu, bập bênh cùng nhiều trò chơi do thầy tự thiết kế như: Cầu thăng bằng, đu dây, cầu trượt nước… Các trò chơi được thầy lắp ráp, gia cố cẩn thận, đồng thời sắp xếp đa dạng giúp các em có thêm trải nghiệm vận động và khám phá thiên nhiên. Đối với những trò chơi gắn với khu vực suối, thầy đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn. Các hoạt động này chỉ được tổ chức khi có người lớn đi kèm hoặc có thầy trực tiếp giám sát. Những thiết bị phục vụ trò chơi dưới suối được thầy cất giữ khi không có người quản lý nhằm hạn chế hư hỏng và tránh trường hợp các em tự ý sử dụng.

Bà CAO THỊ ÁI - Trưởng thôn Gia Răng: Khu vui chơi trong khuôn viên gia đình thầy Tiềm đã tạo thêm sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em địa phương, nhất là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương thường xuyên nhắc nhở và phối hợp giám sát nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong quá trình vui chơi.

Tạo không gian vui chơi an toàn

Do nhà ở xã Khánh Vĩnh, cách khu vườn khoảng 3km nên mỗi khi rảnh rỗi và những ngày cuối tuần, thầy Tiềm đều tranh thủ vào vườn mở cửa để các em nhỏ có nơi vui chơi. Tiếng cười nói, nô đùa của trẻ nhỏ khiến khu vườn vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng. Em Mấu Thị Anh Thư (thôn Gia Răng) cho biết: "Gần nhà em ít có chỗ vui chơi nên từ khi có khu vui chơi miễn phí của thầy Tiềm, em rất thích. Em thường xuyên cùng các bạn đến đây chơi. Em thích nhất là chơi cầu trượt, xích đu".

Các em nhỏ chơi bập bênh.

Thầy Tiềm còn xây dựng bảng nội quy, quy định rõ khu vui chơi dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở xuống; trẻ dưới 6 tuổi phải có người lớn giám sát. Các em phải chơi đúng chức năng của từng thiết bị, không chen lấn, xô đẩy hoặc đùa nghịch nguy hiểm; không sử dụng thiết bị khi trời mưa, mặt sân hoặc thiết bị bị ướt. Bên cạnh đó, thầy nhắc nhở các em giữ gìn vệ sinh chung, không phá hoại tài sản ở khu vui chơi và báo ngay cho thầy khi phát hiện thiết bị hư hỏng hoặc có nguy cơ mất an toàn. Tại các khu vực tiếp giáp với suối, thầy đều bố trí biển cảnh báo nguy hiểm để nhắc nhở trẻ nhỏ và phụ huynh. “Nhìn các em vui chơi, tôi cũng thấy vui lây. Mỗi ngày được nghe tiếng nói cười, nô đùa của các em, tôi thấy công sức mình bỏ ra đều xứng đáng. Chỉ mong các em có một nơi vui chơi an toàn, có thêm niềm vui sau những giờ học”, thầy Tiềm chia sẻ.

Thời gian tới, thầy Tiềm dự định tiếp tục cải tạo khuôn viên vườn nhà, làm thêm các trò chơi mới để các em nhỏ có thêm không gian vui chơi, trải nghiệm, rèn luyện thể chất.