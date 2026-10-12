Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi
Trong hai ngày 10 và 11-10, Công an xã Avương (TP Đà Nẵng) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vui chơi và tặng quà cho thiếu nhi tại hai thôn vùng biên giới Atêếp và Đang.
Tại chương trình, cán bộ Công an xã tuyên truyền Luật Trẻ em, hướng dẫn kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, khuyến khích tinh thần tự học và lựa chọn môn thể thao phù hợp. Các nội dung được truyền tải qua trò chơi tương tác, đố vui có thưởng, giúp các em tiếp thu kiến thức sinh động, dễ hiểu.Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà gồm sữa, bánh kẹo và xúc xích cho các em nhỏ, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên cho thiếu nhi vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mang-niem-vui-den-voi-tre-em-mien-nui-post359287.html