Mang mùa trăng yêu thương đến với bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chùa Vạn Phước trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ngày 22-9, tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng), Chùa Vạn Phước (phường Vũng Tàu) trao tặng 300 phần quà; Công đoàn phường Phước Thắng trao 80 phần quà và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trao 30 phần quà đến các bệnh nhi.

Những chiếc lồng đèn được trao tận tay các cháu

Những phần quà, chiếc lồng đèn trở nên quý giá với các cháu nhỏ phải đón trung thu tại bệnh viện. Món quà nhỏ đã mang niềm vui lớn đến cho các cháu.

Cùng ngày, UBND phường Tam Long tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm mang đến một trung thu rộn ràng, ấm áp cho thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình Vui hội trăng rằm tại phường Tam Long

Chương trình diễn ra sôi động với màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu niên, nhi đồng biểu diễn. UBND phường trao 165 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Trong không khí vui tươi của đêm hội, ông Hồ Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND phường đã đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Những phần quà ý nghĩa được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

UBND phường công bố kết quả chấm thi lồng đèn trung thu và trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Lê Lợi. Ngoài ra, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Dịch vụ Phát triển Công nghệ xanh trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất).

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh (phường Tam Long) đón trung thu đặc biệt khi giao lưu cùng thầy cô, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Chí Linh (phường Rạch Dừa) đến giao lưu, trao quà.

Trường Tiểu học Chí Linh trao quà cho Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh

Trường Tiểu học Chí Linh trao 50 suất quà cùng 100 bộ sách truyện và tập vở cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh.

Mỗi phần quà nhỏ được gửi gắm sự quan tâm, động viên, giúp các em thiếu nhi có một mùa trăng vui tươi và ý nghĩa.