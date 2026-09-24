Mang mùa trăng đến với trẻ em

Không khí rộn ràng, vui tươi trong chương trình Tết Trung thu tại Làng Hòa Bình.

Ấm áp Trung thu tại Làng Hòa Bình

Trong những ngày Đà Nẵng bước vào mùa mưa, một chương trình vui Tết Trung thu được tổ chức tại Làng Hòa Bình mang đến không khí ấm áp, vui tươi cho hơn 150 người đang được chăm sóc tại đây, trong đó có khoảng 50 trẻ em và 100 người lớn tuổi neo đơn.

Sáng sớm, dù trời mưa rả rích, từ 5 giờ, các thành viên trong đoàn tình nguyện đã tập trung chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Hơn 7 giờ 30, khi đoàn có mặt tại Làng Hòa Bình, mưa vừa tạnh, bầu trời hửng nắng. Nằm trong một con hẻm nhỏ, Làng Hòa Bình mang vẻ bình yên với sân chơi, nhà bếp và khu sinh hoạt chung rộng rãi, sạch sẽ.

Ngay khi đến nơi, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc: người chuẩn bị, trang trí sân khấu; người xuống bếp phụ các cô chuẩn bị bữa trưa. Không cần phân công cầu kỳ, mỗi người tự tìm cho mình một phần việc để cùng chuẩn bị cho ngày hội Trung thu.

Niềm vui khi nhận được quà trong ngày hội Trung thu tại Làng Hòa Bình.

Trong không gian rộn ràng tiếng nhạc, những giai điệu quen thuộc về Trung thu vang lên, những chiếc đèn ông sao, bóng bay cùng múa lân, ông Địa lần lượt xuất hiện. Đặc biệt, đoàn tình nguyện còn mang đến hình ảnh Chị Hằng, Chú Cuội để cùng giao lưu với các em nhỏ. Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau mang đến nhiều tiếng cười và những tràng vỗ tay.

Đại diện Làng Hòa Bình, chị Hậu gửi lời cảm ơn đến đoàn tình nguyện đã dành thời gian tổ chức chương trình, mang đến niềm vui cho các em nhỏ, người lớn tuổi đang được chăm sóc tại đây.

Không khí Trung thu cũng tất bật dưới căn bếp của Làng Hòa Bình. Các thành viên trong đoàn cùng các cô chuẩn bị bữa trưa với những món ăn mang đậm hương vị xứ Quảng.

Gà được mua tươi từ tối hôm trước, các nguyên liệu được chuẩn bị chu đáo. Những khay cơm vàng rộm được sắp xếp ngay ngắn, dành tặng mọi người một bữa ăn tươm tất trong ngày hội.

Đáng chú ý, giữa căn bếp có một chiếc bảng nhỏ với những dòng ghi chú chi tiết về khẩu phần ăn của từng nhóm. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau và các cô trong bếp đều ghi nhớ, chăm chút trong từng bữa ăn hằng ngày.

Đến giờ ăn, những em nhỏ khoảng 6 tuổi đã có thể tự kê bàn ghế, xúc ăn và dọn dẹp phần của mình. Với những người lớn tuổi, các cô mang thức ăn đến tận phòng, kiên nhẫn đút từng thìa. Nhìn những đứa trẻ xúc từng muỗng cơm, ăn ngon lành, các thành viên trong đoàn không khỏi mỉm cười.

Khoảng sân nhỏ giữa phố

Những ngày cận Trung thu, khoảng sân nhà chị Lê Thị Trang ở phường Hòa Xuân trở nên đông vui hơn thường lệ. Khoảng 40 trẻ ở nhiều độ tuổi cùng có mặt. Người lớn dựng rạp, trang trí sân khấu, chuẩn bị mâm cỗ; các em nhỏ tranh thủ tập lại những tiết mục múa, kịch trước giờ bắt đầu.

Trẻ em ở nhiều độ tuổi cùng vui Trung thu tại khoảng sân nhà chị Lê Thị Trang (phường Hòa Xuân). Ảnh: HOÀNG LINH

Khi chương trình diễn ra, khoảng sân nhỏ liên tục thay đổi theo từng hoạt động. Lúc Chị Hằng, Chú Cuội xuất hiện, các em tập trung quanh sân khấu, hào hứng trả lời những câu đố vui. Những cánh tay liên tục giơ lên khi câu hỏi vừa được đưa ra.

Sau phần giao lưu là các trò chơi vận động, tiết mục múa của các bé mầm non, tiểu phẩm của học sinh tiểu học và những màn giao lưu do học sinh, sinh viên chuẩn bị.

Qua những hoạt động chung, trẻ ở nhiều lứa tuổi có dịp vui chơi, giao lưu; những anh chị lớn cùng phụ huynh cũng trực tiếp tham gia hướng dẫn, tổ chức chương trình. Khoảng sân trước nhà trở thành nơi gặp gỡ của trẻ và người lớn trong khu phố.

Các em nhỏ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ trong đêm Trung thu. Ảnh: HOÀNG LINH

Để có ngày hội này, chị Trang chuẩn bị từ kịch bản cho Chị Hằng - Chú Cuội, lồng đèn, trò chơi đến những phần quà được lựa chọn theo độ tuổi, sở thích của từng em.

Hoạt động này được chị duy trì khoảng 6 năm qua, bắt đầu từ thời điểm chị cùng hai con tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh tại Đà Nẵng. Từ những buổi vừa học vừa chơi ở câu lạc bộ, chị nảy ra ý tưởng tận dụng khoảng sân và góc sách tại nhà làm nơi để các con và bạn bè gặp gỡ, vui chơi.

Hằng năm, vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu và Giáng sinh, khoảng sân lại trở thành điểm hẹn của trẻ. Theo chị Trang, những hoạt động ngay tại khu dân cư tạo cơ hội để trẻ gặp gỡ, vận động và vui chơi trực tiếp với bạn bè thay vì dành nhiều thời gian trước màn hình.

Trẻ em trong khu phố chăm chú xem múa lân ngay tại khoảng sân trước nhà. Ảnh: HOÀNG LINH

Không khí sôi động nhất là lúc tiếng trống lân vang lên. Trẻ nhanh chóng tập trung quanh đội lân. Khi đoàn bắt đầu di chuyển, các em cầm lồng đèn nối nhau đi quanh xóm.

Sau một vòng qua những con đường quen thuộc, cả nhóm trở lại khoảng sân để phá cỗ. Những chiếc lồng đèn vẫn sáng, tiếng nói cười tiếp tục vang lên giữa khu dân cư.

Tại Làng Hòa Bình, ngày hội khép lại bên bữa cơm được chuẩn bị từ sáng. Ở khu phố Hòa Xuân, những chiếc lồng đèn nối nhau theo tiếng trống lân qua các con đường. Mỗi nơi một cách tổ chức, nhưng đều tạo thêm cho trẻ những khoảng thời gian được vui chơi, gặp gỡ và đón Trung thu trong sự quan tâm của những người xung quanh.