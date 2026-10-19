Mảng môi giới của Kafi giảm mạnh, tạm lỗ với cổ phiếu FPT

Ảnh minh họa. Nguồn: Chứng khoán Kafi

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Chứng khoán Kafi (mã KAI) đạt doanh thu hoạt động hơn 980 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp lớn nhất với hơn 580 tỷ đồng, tăng hơn 2% YoY. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng thứ hai, đạt 315 tỷ đồng, tăng 52% YoY. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt 56 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới chứng khoán là “điểm trừ” khi chỉ mang về gần 27 tỷ đồng, giảm mạnh 53% so với mức 58 tỷ đồng của quý 3/2025.

Tổng chi phí hoạt động của Kafi trong kỳ ở mức 408 tỷ đồng, tăng 4% YoY. Trong đó chủ yếu là lỗ từ các tài sản FVTPL với 352 tỷ đồng, tăng 12%.

Chi phí tài chính của công ty ở mức cao với gần 351 tỷ đồng, tăng 53% YoY; chủ yếu là chi phí lãi vay với hơn 319 tỷ đồng, tăng 43%.

Trừ đi các khoản thuế phí khác, Kafi báo lãi trước thuế quý 3 đạt 171 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, giảm 13%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Kafi đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 541 tỷ đồng, tăng 58%; lợi nhuận sau thuế đạt 431 tỷ đồng, tăng 58%.

Tạm lỗ với FPT, tạm lãi với VIC

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kafi đạt 26.245 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 26.131 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản cho vay ký quỹ (margin) đạt hơn 12.335 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương khoảng 47% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá gốc hơn 9.355 tỷ đồng, giá trị hợp lý gần 9.596 tỷ đồng. Trong đó, giấy tờ có giá và tiền gửi có kỳ hạn chiếm phần lớn với giá gốc hơn 8.160 tỷ đồng. Trái phiếu chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kafi còn nắm giữ hơn 3.361 tỷ đồng trái phiếu thuộc danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), với giá trị hợp lý gần 3.399 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu đầu tư của công ty chứng khoán đạt hơn 191,5 tỷ đồng và tạm lãi nhẹ. Trong đó hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất là FPT (giá gốc hơn 3 tỷ đồng, tạm lỗ 146 triệu đồng) và VIC (giá gốc hơn 24 tỷ đồng, tạm lãi gần 7 tỷ đồng). So với hồi đầu năm đầu tư gần 49 tỷ đồng vào FPT và hơn 33 tỷ đồng vào VIC, Kafi đã hạ tỷ trọng đầu tư vào hai mã này.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức hơn 17.870 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn. Trong đó, các khoản vay và nợ thuê tài sản tài chính là nguồn tài trợ chủ yếu cho hoạt động kinh doanh với hơn 17.500 tỷ đồng. Công ty phải trả gần 900 tỷ đồng tiền lãi vay trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 72% YoY.

Vốn chủ sở hữu của Kafi tại cuối tháng 9 đạt 8.374 tỷ đồng, tăng so với mức 7.871 tỷ đồng đầu năm nhờ kinh doanh có lãi. Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 7.500 tỷ đồng, tương ứng 750 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Gentle Sun Investments Limited là cổ đông lớn, nắm giữ 20% vốn điều lệ Kafi, tương ứng 150 triệu cổ phiếu. Phần vốn còn lại thuộc các cổ đông khác.

Trên thị trường, cổ phiếu KAI kết phiên cuối tuần trước (16/10) ở giá 11.300 đồng/cp. Mã này mới đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/9/2026 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Như vậy so với giá chào sàn, KAI đã mất gần 25% giá trị.