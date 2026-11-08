Mạng lưới tim mạch can thiệp Việt Nam đạt hơn 140 trung tâm

Việt Nam có trên 140 trung tâm thực hiện kỹ thuật tim mạch can thiệp. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo thông tin tại Hội nghị khoa học Tim mạch Can thiệp toàn quốc diễn ra mới đây, Việt Nam hiện có trên 140 trung tâm thực hiện kỹ thuật tim mạch can thiệp, với khoảng 70.000 ca can thiệp động mạch vành mỗi năm. Mạng lưới này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp.

Hội nghị dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho thấy, năm 2023, bệnh tim mạch chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, tương đương khoảng 200.000 người mỗi năm. Trên thế giới, năm 2022 có khoảng 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong đó, khoảng 85% số ca tử vong tim mạch liên quan đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Theo Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam, cùng với sự phát triển của thuốc điều trị, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức và phẫu thuật, các kỹ thuật can thiệp qua ống thông đang mở rộng khả năng điều trị bệnh tim mạch. Đối với nhồi máu cơ tim cấp, việc tổ chức mạng lưới cấp cứu và tái thông động mạch vành kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển tim mạch can thiệp Việt Nam, tính từ mốc triển khai năm 1996. Từ những đơn vị tiên phong, chuyên ngành đã mở rộng trên cả nước.

Nhiều trung tâm hiện triển khai các kỹ thuật cao như thay van động mạch chủ qua ống thông, sửa van hai lá qua ống thông và can thiệp mạch vành phức tạp. Ước tính, khoảng 20 trung tâm thực hiện các kỹ thuật này, với quy mô khoảng 250 ca mỗi năm và đang tăng nhanh.

Một số bác sĩ Việt Nam đã được chứng nhận là chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (proctor), tham gia chuyển giao kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Được biết, Hội nghị khoa học Tim mạch Can thiệp toàn quốc năm nay quy tụ gần 1.500 đại biểu, với 83 phiên khoa học và 328 bài báo cáo. Chương trình có 6 phiên truyền hình trực tiếp ca can thiệp, tổng thời lượng 7,5 giờ, kết hợp 6 bài giảng lớn.