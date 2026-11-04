Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste là thành viên thứ 11 của Tổ chức Phụ nữ ASEAN

Bà Lê Thị Thủy (thứ 6 từ phải sang), Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Sharifah Hapsah (thứ 7 từ phải sang), Tổng Thư ký ACWO và trưởng các đoàn đại biểu thực hiện nghi thức ký văn bản kết nạp Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Sharifah Hapsah, Tổng Thư ký ACWO và trưởng các đoàn đại biểu thực hiện nghi thức ký văn bản kết nạp Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO

Tại lễ kết nạp Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste làm thành viên ACWO, bà Sharifah Hapsah, Tổng Thư ký ACWO, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Malaysia, cho biết: "Với tư cách là Tổng Thư ký, tôi rất vinh dự được trình Hội đồng xem xét và thông qua lần cuối việc kết nạp Mạng lưới Phụ nữ của Timor-Leste (Rede Feto) trở thành thành viên của ACWO theo Điều 5 Hiến chương ACWO và Mục 11.3 của Sổ tay ACWO.

Bà Sharifah Hapsah, Tổng Thư ký ACWO, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Malaysia, giới thiệu về Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste (Rede Feto)

Theo quy định của Điều lệ, Ban Lãnh đạo đã triển khai một quy trình thẩm định chặt chẽ nhằm xác minh tư cách và điều kiện của tổ chức có nguyện vọng gia nhập ACWO. Bắt đầu từ những nỗ lực kết nối, tìm hiểu ban đầu của Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), chúng tôi đã liên hệ thành công với nhiều quan chức của Timor-Leste và tất cả đều xác nhận Rede Feto là một tổ chức xã hội được Chính phủ Timor-Leste công nhận.

Năm 2024, bà Zelia Copta Fernandes, Chủ tịch Rede Feto, đã nộp đơn xin gia nhập ACWO tại Đại hội đồng thường kỳ hai năm một lần tổ chức ở Manila vào ngày 8/11/2024. Về nguyên tắc, đề nghị này đã được nhất trí thông qua, với điều kiện Timor-Leste được kết nạp vào ASEAN. Ngày 10/10/2025, Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN. Sau đó, ngày 27/11/2025, Rede Feto cũng đã tham dự cuộc họp Ban Lãnh đạo ACWO tại Kuala Lumpur với tư cách quan sát viên. Rede Feto hiện quy tụ 40 tổ chức phụ nữ trên khắp Timor-Leste. Tổ chức được thành lập ngày 10 /3/2000, tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Dili. Sứ mệnh và tầm nhìn của Rede Feto về trao quyền cho phụ nữ, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của ACWO".

Các đại biểu tham dự Cuộc họp

Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực Đông Nam Á.

* Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin