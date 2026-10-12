'Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam': Kết nối để cùng hành động

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, chiều 12.10 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 16 sáng kiến phát triển ngành năm 2026.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại chương trình

Buổi gặp mặt do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Cùng dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hồ An Phong.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cùng khoảng 60 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Thực tiễn lịch sử cho thấy, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa”.

Toàn cảnh chương trình

Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã xác định “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, tương lai của dân tộc”, “doanh nhân đóng vai trò quan trọng” và mục tiêu “phát triển tập đoàn văn hóa - sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Kỷ nguyên mới đang đặt ra sứ mệnh mới là hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch, có bản sắc được kết tinh từ truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế.

Bộ VHTTDL trân trọng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, kinh tế du lịch trong thời gian qua.

Bộ trưởng cho hay, công nghiệp văn hóa đang đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng; đồng thời bồi đắp niềm tin, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam thông qua các sản phẩm “Make in Vietnam”. Hướng đi được đặt ra hiện nay là kết hợp văn hóa, thể thao và du lịch với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi.

Theo Bộ trưởng, khác biệt với một lễ ra mắt thông thường, điều Bộ VHTTDL hướng tới là gặp nhau để cùng làm. Bộ nêu bài toán và lắng nghe; doanh nghiệp đề xuất giải pháp; các bên tìm đối tác, nhận việc và thống nhất thời hạn.

Các đại biểu dự chương trình

“Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn, có thị trường; kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa. Mỗi thành viên mang đến một năng lực, cùng nhau tạo nên những sản phẩm mà riêng từng bên khó thực hiện”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.

Bộ VHTTDL mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải những bài toán cụ thể: Biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn; phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch; xây dựng thương hiệu ẩm thực; mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam; triển khai dịch vụ Ấn bản riêng trong lĩnh vực xuất bản; ứng dụng công nghệ và AI để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến đông đảo công chúng.

Từ năm 2026, nguồn lực Nhà nước dẫn dắt bằng cam kết bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo điều kiện của đất nước và yêu cầu thực tiễn.

Bộ VHTTDL đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường và động lực phát triển mới. Trong đó, có mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030 và xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trình Quốc hội trong tháng 10.2026.

Bộ trưởng nêu rõ, trong năm 2026, công nghiệp văn hóa cần đạt được những kết quả đầu tiên về sản phẩm ra thị trường, doanh thu cho doanh nghiệp, thu nhập cho người sáng tạo và có thêm cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân.

Mỗi nhóm hợp tác cần xác định rõ sản phẩm, người chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành. Bộ sẽ đồng hành, kết nối nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Bộ trưởng cũng thông tin, ngày 24.11 tới đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã quyết định tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18-24.11. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt để văn hóa thực sự được lan tỏa trong đời sống xã hội và trở thành ngày hội toàn dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng mong muốn mỗi doanh nghiệp phát huy tinh thần tiên phong, chủ động sáng tạo những sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch, để nhân dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và đóng góp ý tưởng.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tổ chức các chương trình giảm giá, ưu đãi, miễn phí hoặc hỗ trợ cộng đồng trong Tuần Văn hóa này. Mỗi sản phẩm, hoạt động thiết thực của doanh nghiệp sẽ góp phần làm nên một Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc thành công.

Bộ trưởng mong muốn mỗi việc làm trong thời gian không xa sẽ mang lại hiệu quả thực chất; có sản phẩm đóng góp cho cộng đồng, sự phát triển của công nghiệp văn hóa, đất nước; để mỗi năm nhìn lại, mạng lưới sẽ ngày càng lớn mạnh hơn.