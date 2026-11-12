PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đây là lần đầu tiên trong thời kỳ đổi mới giáo dục, các trường sư phạm nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ đã tin tưởng giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án nhằm tạo cơ chế phát triển đột phá cho hệ thống các trường sư phạm – những đơn vị "đóng vai trò quyết định tới chất lượng giáo dục".

Nêu những vấn đề cốt lõi của Đề án, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết hướng chuyển từ việc đầu tư dàn trải theo quy mô sang tập trung nâng cao chất lượng và kiến tạo năng lực mới của quốc gia về nghiên cứu, phát triển và đổi mới giáo dục. Thực tế cho thấy, mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên chưa đồng đều về chất lượng, việc tuyển sinh đầu vào chưa gắn liền với năng lực nghề nghiệp tương lai, thiếu công cụ đo lường và hệ sinh thái đánh giá chuẩn hóa chung.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà đề xuất xây dựng hệ sinh thái gồm 6 cấu phần, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư, định hướng và phát triển các trường sư phạm trọng điểm để dẫn dắt và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Cho ý kiến tại tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, trong đó các trường sư phạm đóng vai trò then chốt không chỉ đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lan tỏa cho toàn bộ hệ thống.

Thứ trưởng yêu cầu ban soạn thảo và các trường sư phạm khi đóng góp ý kiến cần "nhìn thẳng vào sự thật", đánh giá khách quan các điểm nghẽn hiện nay về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình đào tạo và cơ chế chính sách. Đề án không chỉ dừng lại ở danh nghĩa của Bộ mà phải là sản phẩm trí tuệ thực chất của các nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên trong toàn ngành, đảm bảo tính khả thi cao khi được ban hành và đi vào thực tiễn.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến tập trung nâng chất lượng các trường sư phạm trong thời gian tới nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2026. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thiện Đề án đạt chất lượng cao nhất, góp phần tạo bước chuyển biến mang tính chiến lược cho hệ thống các trường sư phạm trong thời gian tới.