Mạng lưới camera, giữ bình yên từ cơ sở

Những mắt camera riêng lẻ đến trung tâm giám sát tập trung

Trước đây, camera an ninh tại nhiều khu dân cư chủ yếu được lắp đặt theo nhu cầu của từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh hoặc tổ dân phố. Thiết bị hoạt động độc lập, phục vụ việc quan sát, bảo vệ tài sản tại chỗ. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng thường phải tìm kiếm, liên hệ từng hộ dân để đề nghị trích xuất hình ảnh. Cách làm này đôi khi mất thời gian, nhất là khi cần xác minh hành trình di chuyển của đối tượng qua nhiều tuyến đường.

Cụm camera nút giao Cửa Nam có tầm bao quát rộng. Ảnh: Chu Dũng

Từ yêu cầu thực tiễn, nhiều địa phương tại Hà Nội đang chuyển hướng xây dựng mạng lưới camera có sự kết nối, quản lý tập trung, từng bước ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Một trong những mô hình đáng chú ý là Trung tâm giám sát camera an ninh của Công an phường Kim Liên, Công an phường Hai Bà Trưng, Công an phường Láng, thành phố Hà Nội với hơn 600 mắt camera an ninh và lắp thêm các mắt camera AI. Việc bổ sung camera AI hướng tới nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Theo định hướng, trung tâm giám sát camera an ninh của Công an các xã, phường sẽ từng bước kết nối với hệ thống camera của Công an thành phố Hà Nội theo lộ trình và điều kiện kỹ thuật cho phép.

Trung tâm giám sát camera, Công an phường Láng. Ảnh: N.M

Không chỉ Kim Liên, Hai Bà Trưng, Láng, tại phường Kiến Hưng, Công an phường đã triển khai giai đoạn 1, nâng tổng số camera an ninh lên hơn 120 thiết bị. Cùng với việc lắp mới, sửa chữa các thiết bị, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ dữ liệu camera để kết nối vào mạng lưới giám sát chung.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Kiến Hưng là xây dựng sơ đồ camera trực tuyến trên ứng dụng Google Maps, gắn mã QR-Code thông tin đối với từng thiết bị. Qua đó, lực lượng chức năng có thể thuận tiện hơn trong việc xác định vị trí, quản lý và khai thác hệ thống camera trên địa bàn.

Bản đồ camera an ninh Công an phường Dương Nội. Ảnh: N.M

Trong khi đó, tại phường Dương Nội, Trung tá Bùi Đức Mậu - Phó trưởng Công an phường Dương Nội cho biết, trong giai đoạn 1, hệ thống camera an ninh được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như: Trung tâm tiếp nhận và xử lý dữ liệu, hệ thống lưu trữ dung lượng lớn, máy tính vận hành và màn hình hiển thị phục vụ giám sát tập trung. Lực lượng chức năng đã lắp đặt mới 128 mắt camera tại các tuyến phố, khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời rà soát, kết nối và tối ưu hơn 300 camera xã hội hóa từ người dân và doanh nghiệp.

Việc đưa hệ thống vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực giám sát, chỉ huy, điều hành của lực lượng Công an phường mà còn giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thống camera được ví như "mắt thần an ninh", hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm từ sớm, từ xa.

Huy động sức dân, phủ kín những địa bàn trọng điểm

Cùng với nguồn lực đầu tư của chính quyền, xã hội hóa đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng mạng lưới camera an ninh. Thông qua sự vận động của lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền và tổ dân phố, nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp đã đồng thuận chia sẻ dữ liệu hoặc đóng góp kinh phí lắp đặt thiết bị tại những vị trí cần thiết.

Tổ dân phố số 32, phường Yên Hoà triển khai lắp đặt camera an ninh AI từ nguồn kinh phí xã hội hóa của nhân dân. Ảnh: N.M

Tại phường Yên Hòa, mô hình xã hội hóa lắp đặt camera AI được triển khai với sự phối hợp giữa Công an phường, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và nhân dân. Tại Tổ dân phố số 32, dưới sự phối hợp của Cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Quang và Bí thư Tổ dân phố Lê Văn Thành, cán bộ, đảng viên và người dân đã được tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng hệ thống camera an ninh.

Chỉ trong thời gian ngắn, tổ dân phố đã huy động được hơn 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, hoàn thành lắp đặt 6 camera AI tại những vị trí trọng điểm. Cách làm này, không chỉ bổ sung phương tiện giám sát mà còn phát huy trách nhiệm của người dân trong việc tự quản, bảo vệ an ninh, an toàn tại khu dân cư.

Ở khu vực ngoại thành, việc mở rộng camera giám sát cũng mang lại những hiệu quả thiết thực. Tại xã Kiều Phú, từ nguồn xã hội hóa, địa phương đã lắp đặt 109 camera AI tại các trục giao thông và những địa bàn thôn có điểm nóng về trật tự xây dựng, an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, trên tuyến đường 421B kết nối giữa các xã Quốc Oai, Kiều Phú và Phú Cát, tình trạng lợi dụng đêm tối để đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng từng gây nhiều bức xúc. Sau khi lắp đặt camera AI giám sát tại khu vực này, tình trạng đổ trộm phế thải đã giảm hẳn.

Thượng úy Dương Văn Thu, Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Kiều Phú cho biết, việc lắp đặt camera AI trên tuyến đường đã góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng đêm tối để đổ trộm phế thải.

Không chỉ ở các xã ngoại thành, tại những địa bàn đô thị có mật độ dân cư và phương tiện lớn, camera cũng được phát huy để hỗ trợ quản lý địa bàn. Tại phường Cửa Nam, trong quá trình triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, địa phương đã lắp đặt 17 camera giám sát từ nguồn xã hội hóa. Hệ thống giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý những vi phạm về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trái phép.

Tại phường Tây Hồ, dự án lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn được triển khai với quy mô 304 mắt camera tại 143 điểm. Trong đó có 254 camera cố định giám sát an ninh, 17 camera nhận diện biển số, 32 camera nhận diện khuôn mặt và 1 camera PTZ.

Những mô hình trên cho thấy camera đang dần trở thành công cụ hỗ trợ lực lượng Công an trong nhiều mặt công tác: nắm tình hình địa bàn, xác minh thông tin, truy tìm đối tượng, phát hiện vi phạm và phục vụ xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt, tại những khu vực có nhiều ngõ nhỏ, tuyến đường giao cắt hoặc địa bàn giáp ranh, dữ liệu từ nhiều camera có thể hỗ trợ xác định hướng di chuyển, góp phần rút ngắn thời gian xác minh vụ việc.

Chia sẻ về hệ thống camera AI, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI đưa ra phát huy rất hiệu quả, người dân nghiêm túc thực hiện. Khi hệ thống camera AI về an ninh trật tự và giao thông gần 25.000 cái được lắp đặt, toàn bộ vi phạm về trật tự đô thị và giao thông sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm minh thông qua hệ thống nghiệp vụ hiện đại này, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp và bình yên.