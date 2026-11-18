Theo hãng tin Reuters và Đài CNN, hệ thống bị ảnh hưởng là NSANet, mạng liên lạc chuyên biệt được NSA sử dụng để trao đổi thông tin mật giữa các nhân viên, trong đó có những tài liệu thuộc cấp độ tuyệt mật.

Đây là một trong những hạ tầng công nghệ quan trọng phục vụ hoạt động tình báo của Mỹ.

Trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại Fort Meade, Maryland. Ảnh: AP

Ngay khi phát hiện hệ thống gặp trục trặc, NSA đã triển khai phương án bố trí nhân viên đến trụ sở tại Fort Meade, bang Maryland, theo các khung giờ khác nhau nhằm tạo điều kiện đánh giá phạm vi ảnh hưởng và xử lý sự cố.

Báo The Guardian (Anh) cho biết, một số nhân viên không thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp được yêu cầu chưa đến cơ quan trước buổi trưa. Trong khi đó, những nhân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp vẫn thực hiện lịch làm việc bình thường.

Sau những thông tin ban đầu, NSA xác nhận mạng lưới nội bộ của cơ quan gặp tình trạng suy giảm hiệu suất tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch.

Cơ quan này cho biết một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, nhưng các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ, không làm gián đoạn khả năng bảo vệ an ninh quốc gia.

NSA cũng nhấn mạnh hạ tầng công nghệ của cơ quan được thiết kế với nhiều lớp dự phòng, nhằm duy trì hoạt động trong quá trình bảo trì hoặc khi xảy ra những tình huống ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, cơ quan này không công bố nguyên nhân kỹ thuật cụ thể, thời gian gián đoạn cũng như thời điểm toàn bộ hệ thống được khôi phục.

Liên quan đến khả năng gián đoạn hoạt động tình báo cấp cao, CNN dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết sự cố không ảnh hưởng đến khả năng chuyển thông tin tình báo khẩn cấp tới Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á.

Chính phủ Mỹ có các mạng lưới dự phòng và phương thức liên lạc bảo mật khác để duy trì kết nối với Tổng thống.

Các nguồn tin cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại có chủ đích.