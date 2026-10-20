Mang kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn đến đồng bào vùng biên

Người dân vùng biên hào hứng tham gia các hoạt động của chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ CSGT phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tế địa bàn miền núi. Có 150 người dân được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký, khám sức khỏe và ôn tập kiến thức phục vụ sát hạch giấy phép lái xe hạng A1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long hướng dẫn ôn tập lý thuyết, tìm hiểu bộ câu hỏi sát hạch và làm quen với các nội dung thực hành sa hình; Phòng khám đa khoa Phước An phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tạo điều kiện để bà con hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thiếu tá Trương Minh Hương- Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân vùng biên, đơn vị mong muốn đưa các điều kiện cần thiết đến gần bà con hơn, tạo thuận lợi để người dân học, tham gia sát hạch và được cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định. Đây cũng là việc làm cụ thể nhằm thực hiện cuộc vận động "Ba Nhất" trong Công an nhân dân: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất- Gần dân nhất", lấy nhu cầu chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Đối với người dân La Dêê, nơi điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, việc được hướng dẫn và hỗ trợ ngay tại địa phương mang ý nghĩa thiết thực. Thay vì phải di chuyển quãng đường xa để khám sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ và tiếp cận các nội dung học, thi, bà con được giải đáp trực tiếp những vướng mắc, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Chương trình trao quà cho các em học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn xã La Dêê.

Chị Alăng Tươi (30 tuổi) phấn khởi chia sẻ, do đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nên người dân thường ngại đến các trung tâm để học và thi giấy phép lái xe. Việc các đơn vị đến tận địa phương hướng dẫn, hỗ trợ đã giúp chị và nhiều người dân thuận lợi hơn trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thêm tự tin khi tham gia giao thông.

Không chỉ tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người dân, đoàn công tác còn trao quà cho các em học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn, động viên các em chăm ngoan, học tốt; đồng thời tặng quà hỗ trợ Công an xã La Dêê, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ đang bám địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã La Dêê Brao Ngưu cảm ơn Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình thiết thực, sát với nhu cầu của người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã La Dêê, hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận việc học, sát hạch giấy phép lái xe mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn; qua đó lan tỏa tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cụ thể hóa phương châm "Gần dân nhất". Hành trình đến với La Dêê không chỉ mang theo kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên trên những cung đường vùng biên.