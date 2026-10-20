Mang kiếm, gậy đinh ba đi tìm người để đánh, 8 đối tượng bị khởi tố

Ngày 20/10, VKSND tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 8 bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng ngày 15/8/2026, các đối tượng Đinh Anh Tuấn, Đinh Đức Tuyên, Lò Đức Quang, Đinh Văn Nguyên, Hà Hải Nam, Vì Đức Khởi, Hà Văn Trí, Lò Anh Tuấn đã tụ tập, rủ nhau cùng chuẩn bị hung khí gồm: Kiếm, gậy sắt, gậy đinh ba, áo chống nắng, khẩu trang để cùng điều khiển xe mô tô ra địa phận xã Gia Phù, tỉnh Sơn La để “gặp thanh niên sẽ đánh”.

Khi các đối tượng đến địa phận bản Tạo, xã Gia Phù, gặp Nguyễn Hoàng Dương đang điều khiển xe máy chở theo Lò Tiến Bình ngồi phía sau đi chiều ngược lại.

Các đối tượng đuổi theo đến khu vực bản Nà Khằm, xã Gia Phù thì xe Đinh Văn Nguyên điều khiển chở Đinh Anh Tuấn ngồi phía sau sử dụng gậy đinh ba chọc vào sườn bên trái của Lò Tiến Bình gây thương tích 3%.

Nguyễn Hoàng Dương bị đối tượng Đinh Anh Tuấn, Lò Đức Quang đánh vào mặt, sử dụng kiếm chém vào bắp tay trái (gây thương tích 1%).

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Căn cứ vào những chứng thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố đối với 8 bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 bị can, 4 bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.