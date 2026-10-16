Mang kiếm đi tìm đối phương, đập phá tài sản rồi đăng Facebook thách thức

Ngày 16/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Không Cần Biết" đăng tải các video ghi lại cảnh một người đàn ông mang kiếm đe dọa, đập phá tài sản và có lời lẽ thách thức, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Điện Bàn Đông xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh xác định người thực hiện hành vi trên là Huỳnh Văn Minh Nhựt. Đối tượng có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook "Văn Quý Lộc" đăng nội dung mà đối tượng cho là xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H. (người thân của Nhựt).

Nhựt liên lạc yêu cầu chủ tài khoản xin lỗi nhưng không được chấp thuận. Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, bình luận thách thức nhau trên Facebook.

Tối 12/10, Nhựt thuê ô tô, mang theo cây kiếm dài khoảng 60cm đến nơi Lộc thuê ở phường Hội An, TP Đà Nẵng để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, lấy kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới, yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đỗ trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong lúc thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay video, sau đó đăng lên Facebook bằng tài khoản "Không Cần Biết".

Hai video được đăng lúc 0h29 và 0h39 ngày 13/10, thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục bình luận cùng hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Chưa dừng lại, Nhựt tiếp tục mang kiếm đến nhà nghỉ T.N, cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn. Tại đây, Nhựt đứng trước nhà nghỉ la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt.

Sau đó, Nhựt tự ý mở cửa nhà nghỉ, lên tầng 2 và dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ do không mở được cửa. Không gặp được Lộc dù đã yêu cầu mẹ của người này gọi con trai ra gặp, Nhựt mới rời đi.

Khoảng 8h ngày 13/10, Nhựt quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa gia đình phải tự chịu hậu quả nếu Lộc không xin lỗi.

Sau đó, thấy trên Facebook tiếp tục xuất hiện những nội dung mà mình cho là mang tính thách thức, Nhựt lại cầm kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị lực lượng công an triệu tập làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện KSND khu vực 10 và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Vật chứng tạm giữ gồm một cây kiếm, ô tô BKS 43B-307.xx bị vỡ kính chắn gió phía sau và có dấu hiệu hư hỏng xung quanh, mô tô BKS 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Huỳnh Văn Minh Nhựt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác để xử lý theo quy định pháp luật.

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