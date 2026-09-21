Mang không khí Tết Trung thu đến với trẻ em yếu thế

Ngày 21/9, ông Trần Đình Quý, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tổ chức Chương trình "Trăng yêu thương – Sức khỏe cho em". Trong khuôn khổ chương trình có hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, trao quà trung thu cho trẻ em đang được trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng.

Các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình "Trăng yêu thương – Sức khỏe cho em". Ảnh: Lê Linh.

Theo ông Quý, hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 90 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội là người già neo đơn, người khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Đơn vị còn tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị buôn bán, bị cưỡng bức lao động và các đối tượng bảo vệ khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Tại chương trình, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tiến hành thăm khám, tư vấn sức khỏe cho 45 trẻ em khuyết tật, mồ côi đang được trung tâm nuôi dưỡng. Các cháu được đo chiều cao, cân nặng và một số chỉ số sức khỏe cơ bản. Sau khi đánh giá sơ bộ tình trạng thể chất, vận động và một số vấn đề sức khỏe thường gặp, bác sĩ tư vấn phương án chăm sóc phù hợp với từng trẻ.

Các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn một số bài tập vận động đơn giản, phù hợp với tình trạng của trẻ, đặc biệt đối với trẻ có khó khăn về vận động.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ. Ảnh: Lê Linh.

Ban tổ chức cũng tiến hành tổ chức một số hoạt động vui chơi, trao quà trung thu cho các cháu nhỏ. Những đứa trẻ kém may mắn, yếu thế vui mừng khi đón nhận tình cảm từ những cán bộ công an, y bác sĩ.

Bác sĩ CKI Trần Bảo Quốc, Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Nội Nhi, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình cho biết, ngoài hoạt động chuyên môn, đơn vị muốn đóng góp những điều ý nghĩa với cộng đồng. Thông qua các chương trình thiện nguyện, góp phần phát hiện, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe cho trẻ. Cùng với đó, lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia với những đứa trẻ kém may mắn.

Nhiều phần quà trung thu được trao đến trẻ. Ảnh: Lê Linh.

"Chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành cùng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động lần này tập trung đánh giá sơ bộ tình trạng thể chất, khả năng vận động của các em và hướng dẫn một số bài tập phù hợp đối với những trẻ gặp khó khăn về vận động. Đơn vị hy vọng sẽ góp phần giúp các em đảm bảo sức khỏe, nhận được sự yêu thương để có một tuổi thơ tốt đẹp", bác sĩ Quốc chia sẻ.