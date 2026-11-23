Mang hương vị món nướng Việt đến lễ hội quốc tế
Từ ngày 27 đến 29 tháng 11, Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội – Hanoi Firebeat World Festival 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Nghệ nhân Đặng Đình Mạnh, thành viên Hiệp hội BBQ thế giới, sẽ tham gia trình diễn tại lễ hội. Anh đang chuẩn bị gì cho phần trình diễn và sẽ giới thiệu những nét đặc trưng nào của món nướng Việt Nam?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mang-huong-vi-mon-nuong-viet-den-le-hoi-quoc-te-246261123062512898.htm