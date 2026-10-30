Mang hung khí vào phòng cấp cứu, nam thanh niên lĩnh án

Ngày 30/10, TAND khu vực 14 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Tính (SN 2002, ngụ xã Bình Châu, TP.HCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ mâu thuẫn cá nhân đến hành vi gây náo loạn phòng cấp cứu

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Tính đến một quán karaoke trên địa bàn xã Bình Châu thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch).

Sau đó, Hùng kể lại sự việc cho Trần Thanh Phước nghe. Do quen biết Tính nên Phước cho Hùng mượn điện thoại gọi để nói chuyện.

Tuy nhiên, cuộc trao đổi không giải quyết được mâu thuẫn mà khiến hai bên tiếp tục cự cãi. Tính nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho Phước để hỏi số điện thoại của Hùng và những người đi cùng.

Mặc dù Phước đã giải thích bản thân không liên quan và cung cấp số điện thoại của Hùng để Tính trực tiếp liên hệ, Tính vẫn tiếp tục gây sự, thách thức và nhiều lần hẹn gặp Phước để giải quyết.

Bị cáo Trương Văn Tính tại phiên tòa.

Tối 26/7/2025, khi đang uống rượu cùng Trần Phú Lộc, Phạm Thanh Tài và một số người bạn, Tính nhận được tin nhắn của Phước hẹn gặp. Biết chuyện, Lộc cũng nhắn tin thách thức, đòi gặp Phước. Hai bên thống nhất gặp nhau tại khu vực trước tiệm sửa xe Minh Hoàng, thuộc ấp Bình Minh, xã Bình Châu.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tính chở Lộc đến điểm hẹn, còn Tài đi xe máy riêng. Trước đó, Phước đã gọi điện nhờ anh Nguyễn Huy Hải, người quen biết cả hai bên, đến hòa giải. Khi mọi người có mặt tại khu vực tiệm sửa xe, anh Hải khuyên Tính về nhà, đợi hôm sau tỉnh táo rồi nói chuyện.

Khi Phước vừa xuống xe, Tính bất ngờ lao vào đánh. Lộc cũng tham gia đánh Phước khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương ở vùng mũi, ngực trái và gối trái.

Thấy sự việc vượt quá giới hạn, anh Hải cùng anh Nguyễn Phú Tài chạy đến can ngăn. Sau đó, Tính và những người đi cùng rời khỏi hiện trường, còn Phước được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Châu cấp cứu.

Đáng nói, dù cuộc xô xát bên ngoài đã được can ngăn, Phước đang được nhân viên y tế sơ cứu, Tính vẫn tiếp tục tìm đến phòng cấp cứu để gây sự.

Tại đây, Tính xông vào chửi bới, thách thức đánh nhau khiến nhân viên y tế hoảng sợ, phải bỏ chạy ra ngoài.

Không dừng lại, bị cáo lấy một cây kéo y tế đe dọa, lao vào đánh Phước nhưng không trúng, sau đó lấy ghế nhựa trong phòng ném vào người Phước rồi bỏ chạy.

Hành vi của Tính khiến khu vực cấp cứu náo loạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở y tế và gây tâm lý hoang mang cho những người có mặt.

Cái giá phải trả cho hành vi coi thường pháp luật

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP.HCM, Phước bị tổn thương cơ thể 13%. Tuy nhiên, qua điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định thương tích mất răng không phải do vụ việc gây ra, tỷ lệ tổn thương cơ thể liên quan đến vụ án là 10%.

Sau khi sự việc xảy ra, Tính và Lộc đã tự nguyện bồi thường cho Phước 30 triệu đồng. Phước nhận tiền, đồng thời có đơn xin bãi nại, không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, việc bị hại rút yêu cầu xử lý đối với hành vi cố ý gây thương tích không đồng nghĩa với việc hành vi gây rối trật tự công cộng được bỏ qua. Bởi hành vi của Tính không chỉ xâm phạm đến sức khỏe người khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn tại cơ sở y tế - nơi đang thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Cáo trạng xác định, Tính có nhân thân xấu. Trước đó, ngày 5/7/2021, bị cáo từng bị TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/6/2023. Năm 2024, Tính còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 16 tháng.

Đối với Trần Phú Lộc, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, do Lộc đã rời khỏi địa phương, chưa làm việc được để làm rõ vai trò và mức độ tham gia nên hành vi cùng tài liệu liên quan đã được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở y tế, cần được xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tính 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.