Mang hơi thở biển vào đồ tái chế

Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Nguyễn Thị Giang (xã Diên Khánh) sáng tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo mang hơi thở biển. Chị còn tổ chức các lớp học thủ công cho trẻ em, khơi gợi khả năng sáng tạo và góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

Trao vòng đời mới cho vật liệu cũ

Niềm đam mê làm đồ thủ công của chị Nguyễn Thị Giang bắt đầu từ khi còn nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện mua đồ chơi, chị thường tự tìm vật liệu để làm những món đồ cho mình. Theo thời gian, sở thích ấy dần trở thành công việc gắn bó với chị suốt 6 năm qua.

Nhiều món đồ tái chế sinh động, mang dấu ấn riêng.

Nguồn nguyên liệu chị sử dụng khá đa dạng, từ vật liệu quảng cáo dư thừa của các công ty đến vỏ ốc, vỏ sò, quả bầu hồ lô, quả thông, mo cau, quả dừa khô hay những mảnh gỗ khô do sóng biển đánh dạt vào bờ... Mỗi loại vật liệu có hình dáng, màu sắc và đặc tính riêng, gợi mở những ý tưởng sáng tạo khác nhau. Sau khi thu gom, chị làm sạch, chọn nguyên liệu phù hợp, lên ý tưởng, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm. Tùy độ cầu kỳ, mỗi món đồ cần từ 30 phút đến một ngày để hoàn thành.

Đồ tái chế mang đậm hơi thở biển.

Từ những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị sử dụng, chị Giang tạo ra nhiều sản phẩm như: Gương, tranh, đồ trang trí nhà bếp và các vật dụng trang trí khác. Trong đó, những sản phẩm mang hình ảnh biển là hướng sáng tạo chị đặc biệt yêu thích.

“Biển Nha Trang mang đến cho tôi nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Tôi muốn tận dụng những vật liệu tìm được để làm ra các sản phẩm độc đáo, mang dấu ấn biển Nha Trang, vừa có giá trị sử dụng, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Với tôi, điều thú vị nhất là từ những thứ tưởng chừng bỏ đi, qua quá trình sáng tạo lại có thể tạo nên sản phẩm mới, làm đẹp cho cuộc sống”, chị Giang chia sẻ.

Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như vỉ trứng, mo cau, gỗ khô,... được chị Nguyễn Thị Giang trao thêm một vòng đời mới.

Theo chị Giang, khó khăn lớn nhất trong quá trình làm đồ tái chế là tìm ý tưởng phù hợp với từng loại vật liệu. Những món đồ đã qua sử dụng, thậm chí bị hư hỏng cần được xử lý cẩn thận trước khi tạo hình. Có những lúc, chị phải mất khá nhiều thời gian để tìm cách kết hợp các vật liệu sao cho vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa giữ được nét đặc trưng của từng chất liệu. Tuy nhiên, chính quá trình tìm tòi, thử nghiệm ấy lại mang đến niềm vui và động lực để chị tiếp tục theo đuổi công việc.

Những con giáp được làm từ bầu hồ lô.

Sau 6 năm, chị Giang ước tính đã hoàn thành hơn 5.000 sản phẩm tái chế, với giá bán từ 40.000 đến 300.000 đồng/sản phẩm. Chị giới thiệu sản phẩm qua các kênh trực tuyến, cung cấp cho doanh nghiệp, trường học, khu nghỉ dưỡng; một số sản phẩm được khách hàng ở Mỹ, Úc và Đức đặt mua. Sản phẩm của chị cũng được sử dụng tại Khu du lịch Trăm Trứng (phường Nam Nha Trang).

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Gần nửa năm nay, chị Giang tổ chức các lớp vẽ kết hợp hướng dẫn làm đồ thủ công từ vật liệu tái chế tại nhà, mỗi lớp có khoảng 2 - 3 học viên. Tại lớp học, chị dành thời gian hướng dẫn các em nhỏ tự tay thực hiện từng sản phẩm, phát huy khả năng sáng tạo và hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng vật liệu.

Chị Nguyễn Thị Giang dạy học viên làm đồ tái chế.

Em Đỗ Nguyễn Thùy Dương (11 tuổi, xã Diên Khánh) đã tham gia lớp học hơn 1 tháng chia sẻ: “Em thích tự tay làm ra những sản phẩm theo ý tưởng của mình. Qua các buổi học, em còn biết thêm cách tận dụng đồ bỏ đi để làm thành những món đồ đẹp, góp phần bảo vệ môi trường”.

Chị Hồ Thị Thu Thảo (xã Diên Khánh), đăng ký cho con là Nguyễn Ngọc Khánh An (10 tuổi) tham gia lớp học với mong muốn con có thêm hoạt động trải nghiệm và hình thành ý thức tiết kiệm. Chị Thảo cho biết: “Gia đình có nhiều vật dụng đã qua sử dụng nhưng chưa biết tận dụng thế nào. Tôi muốn con tham gia lớp học để rèn luyện khả năng sáng tạo, đồng thời hiểu rằng những món đồ cũ vẫn có thể được sử dụng theo cách khác”.

Sản phẩm hoàn thiện sau buổi học.

Thời gian tới, chị Giang dự định tiếp tục mở các lớp thủ công dành cho trẻ em, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các em sáng tạo từ vật liệu tái chế. “Tôi muốn các em không chỉ học cách làm đồ thủ công mà còn hiểu ý nghĩa của việc tái chế qua trải nghiệm thực tế. Khi tự tay biến vật liệu bỏ đi thành sản phẩm mới, các em sẽ thêm yêu thiên nhiên và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”, chị Giang chia sẻ.

TRẦN HẰNG