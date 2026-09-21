Mang hơi ấm y tế đến những bản làng vùng cao Lai Châu

Chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức. Hoạt động nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng bệnh từ sớm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thăm hỏi, động viên sức khỏe người dân

Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao

Theo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc tổ chức khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe ngay tại cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 19/9, tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ đã khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 300 người dân. Tại đây, Ban Tổ chức cũng trao 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, 500 áo ấm và 300 bánh trung thu cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Ngày 20/9, chương trình tiếp tục được triển khai tại xã Bình Lư. Hơn 500 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động. Tại Trường Tiểu học Sơn Bình, hơn 600 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe răng miệng.

Thông qua chương trình, người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, được phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tư vấn hướng xử lý và kết nối với cơ sở y tế khi cần thiết

Các hoạt động không chỉ tập trung vào khám bệnh mà còn hướng tới phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp, cung cấp kiến thức phòng bệnh và hỗ trợ người dân hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe phù hợp trong cuộc sống hằng ngày.

Chăm sóc sức khỏe gắn với hỗ trợ cộng đồng

Tại xã Bình Lư, Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân tham gia chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức trao gói khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và quà hỗ trợ cho Trạm Y tế và phụ nữ xã Bình Lư trị giá 850 triệu đồng; trao thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá 20 triệu đồng; tặng quà cho các gia đình, người cao tuổi và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng trao tặng ghế máy răng trị giá 120 triệu đồng cho y tế tỉnh Lai Châu và hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa trạm y tế trên địa bàn tỉnh trị giá 150 triệu đồng.

Bên cạnh khám bệnh, chương trình còn tổ chức lớp học về y học cộng đồng, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình

Tại Trường Tiểu học Sơn Bình, Đoàn công tác trao quà và học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị học bổng 50 triệu đồng; đồng thời thăm hoạt động khám, tư vấn sức khỏe răng miệng cho học sinh xã Bình Lư. Qua đó, các em được tiếp cận chăm sóc răng miệng sớm, hình thành thói quen vệ sinh đúng cách và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe ngay từ lứa tuổi học đường.

Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức lớp học y học cộng đồng về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình. Nội dung hướng tới việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đồng thời giúp học sinh hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tương lai của trẻ em vùng cao.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, thông qua các hoạt động khám, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe và hỗ trợ nguồn lực, chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức và khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Lai Châu năm 2026 tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ. Đồng thời, hoạt động góp phần kết nối nguồn lực của ngành Y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành, hướng tới mục tiêu để người dân ở vùng cao, biên giới và những địa bàn còn khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, kịp thời và bền vững.