Mang giường, chuồng chó chặn lối đi, Tạ Thị Chi bị khởi tố vì hành vi gì?

Ngày 12/10, theo tờ Vietnamnet, lãnh đạo Công an xã An Khánh (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi (SN 1973, trú tại xã Hoài Đức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra sáng 13/9 tại thôn Tiền Phong, xã An Khánh. Đơn vị đã triển khai tổ công tác xuống địa bàn để xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Quá trình xác minh cho thấy, năm 2010, gia đình bà Tạ Thị Chi ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng thửa đất tại thôn Tiền Phong.

Tuy nhiên, do không có khả năng trả nợ, đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi và tổ chức bán đấu giá thửa đất. Sau phiên đấu giá, ông Lê Văn Đ. (trú tại phường Hà Đông) trở thành chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất.

Tháng 4/2026, UBND xã An Khánh tổ chức cưỡng chế, bàn giao thửa đất cho ông Đ. Sau đó, ông Đ. ủy quyền cho anh N.H.V. (trú tại xã An Khánh) tổ chức xây dựng nhà ở trên thửa đất.

Cảnh bà Chi dựng giường chặn lối đi (Ảnh: D.P.)/Dân Trí

Mang giường, chuồng chó chặn lối đi

Trong các ngày 12 và 13/9, khi anh V. tiến hành xây dựng thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với bà Chi. Người phụ nữ này cho rằng mảnh đất đang tranh chấp, không được tiến hành hoạt động xây dựng.

Bà Chi đã kê 1 chuồng chó, 1 giường tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất bị cưỡng chế.

Khi anh V. cùng tốp thợ đi vào khu đất để tiến hành xây dựng, bà Chi nhiều lần có hành vi chặn xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe để anh V. không vào được.

Đáng chú ý, Công an xã An Khánh nhiều lần tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và nhắc nhở bà Chi về việc chấp hành quy định của pháp luật, tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục có hành vi cản trở những người tham gia xây dựng công trình trên, theo tờ Tiền Phong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.