Theo trang Yahoo Autos, một chủ xe bán tải Ford F-150 tại Mỹ mới đây đã chia sẻ câu chuyện đi thay dầu hỏng cả động cơ trên diễn đàn Reddit, thu hút sự quan tâm của cộng đồng sử dụng ô tô.

Thay dầu động cơ của đại lý, ô tô phát tiếng kêu lạ

Chiếc xe liên quan là Ford F-150 đời 2011, sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 5.0L, đã chạy khoảng 72.500 dặm (tương đương 116.700 km).

Theo chủ xe, trước đây người này thường tự thực hiện các công việc bảo dưỡng cơ bản, bao gồm thay dầu động cơ, đồng thời ghi chép lại lịch sử bảo dưỡng. Lần thay dầu gần nhất trước đó được thực hiện khi xe chạy khoảng 66.731 dặm (107.400 km).

Chủ xe cũng cho biết thường xuyên bổ sung một chai phụ gia dầu động cơ Liqui Moly sau khi được những người sử dụng xe Ford khác giới thiệu.

Tuy nhiên, trong lần bảo dưỡng gần đây, người này quyết định đưa chiếc F-150 đến đại lý để thay dầu thay vì tự thực hiện như trước.

Sau khi nhận lại xe, chủ xe phát hiện tiếng kêu lạch cạch như kim loại va đập phát ra từ động cơ mỗi khi ô tô chạy ở tốc độ khoảng 15-20 dặm/giờ (24-32 km/h).

Chiếc Ford F-150 đã không thể khởi động sau khi đến đại lý thay dầu.

Lo ngại xe gặp trục trặc, người này quay lại đại lý và đề nghị nhân viên cố vấn dịch vụ kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên không xác định được nguyên nhân gây ra tiếng động bất thường.

Chủ xe sau đó đặt lịch kiểm tra kỹ hơn vào sáng hôm sau. Nhưng đến thời điểm này, chiếc Ford F-150 đã không thể khởi động. Động cơ vẫn quay khi đề máy và có dấu hiệu sắp nổ, nhưng không thể hoạt động bình thường.

Không còn cách nào khác, chủ xe phải gọi xe cứu hộ kéo chiếc bán tải trở lại đại lý.

Sau khi kiểm tra, đại lý thông báo động cơ gặp vấn đề bên trong và cần thay thế cụm động cơ thân dài (long-block). Chi phí được báo lên tới 17.600 USD, tương đương khoảng 464 triệu đồng.

Đây là khoản tiền khiến chủ xe bất ngờ, đặc biệt khi sự cố xuất hiện ngay sau lần thay dầu tại đại lý.

Đại lý từ chối trách nhiệm gây hỏng động cơ, chỉ lỗi do chủ xe bảo dưỡng không đúng

Khi chủ xe đặt câu hỏi về nguyên nhân hư hỏng, phía đại lý cho rằng vấn đề có thể liên quan đến việc bảo dưỡng không đầy đủ, sử dụng phụ gia dầu động cơ và tình trạng hao mòn của các chi tiết bên trong.

Theo lời chủ xe, một quản lý của đại lý đưa ra giả thuyết rằng quá trình xả dầu cũ có thể làm xáo trộn lớp cặn bẩn tích tụ trong động cơ.

Người này cũng cho rằng phụ gia được sử dụng trước đó có thể khiến dầu cũ đặc hơn. Khi thay bằng dầu mới có độ nhớt thấp hơn, những vấn đề vốn đã tồn tại ở ổ trục hoặc piston có thể bộc lộ và dẫn đến hư hỏng.

Chủ xe cũng đặt câu hỏi liệu đại lý có đo lượng dầu cũ được xả ra khỏi động cơ trong quá trình bảo dưỡng hay không.

Theo phản ánh của người này, xưởng dịch vụ chỉ có dữ liệu về lượng dầu mới được máy cấp vào động cơ, chứ không có số liệu xác nhận lượng dầu cũ đã xả ra.

Đại lý còn thực hiện kiểm tra áp suất nén của động cơ và thông báo kết quả không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, chủ xe cho biết không được cung cấp các chỉ số đo cụ thể của từng xi-lanh để làm rõ tình trạng hư hỏng.

Dù chủ xe nghi ngờ sự cố có liên quan đến quá trình thay dầu, phía đại lý vẫn từ chối nhận trách nhiệm đối với hư hỏng động cơ.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên Reddit, nhiều người tham gia thảo luận đã đưa ra ý kiến về nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố.

Một người khuyên chủ xe nên đưa ô tô đến xưởng sửa chữa độc lập để kiểm tra lại, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ kết quả đo áp suất nén của từng xi-lanh thay vì chỉ chấp nhận thông báo chung rằng động cơ không đạt yêu cầu.

Người này cũng cho rằng việc sử dụng phụ gia dầu khó có thể khiến một động cơ đang hoạt động tốt bị hư hỏng nghiêm trọng như vậy.

Một ý kiến khác lưu ý rằng sai sót trong quá trình thay dầu, chẳng hạn để động cơ hoạt động khi lượng dầu không đủ, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng cho thấy đại lý đã mắc sai sót này.

Theo Yahoo Autos

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